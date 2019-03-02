Марсоход Curiosity доехал до нового типа марсианской поверхности.Об этом сказано в официальном блоге NASA, информируют «Экономические новости».
Чтобы подтвердить наличие глинистой почвы на Марсе, Curiosity прислал новый снимок. Таким образом аппарат доказал, что добрался до Гленн Торридон – марсианского глинистого региона.
Данное фото было получено во время 2316-их марсианских суток нахождения Curiosity на соседней планете. Согласно земному летоисчислению, снимок марсоход сделал 10 февраля.
Добавим, что за время своей марсианской миссии Curiosity преодолел уже больше 20 километров. Аппарат очень часто делится снимками Красной планеты, а также «заливает» в свои соцсети забавные селфи.
Curiosity был запущен на Марс в ноябре 2011 года. На почву соседней планеты он сел в августе 2012 года. Этот марсоход является своеобразной химлабораторией, работающей в автономном режиме.
Свое имя марсоход получил благодаря школьникам. В 2009 году было организовано онлайн-голосования. Американские дети предлагали также следующие варианты: «Приключение», «Чудо», «Стремление» и «Видение»; однако все же победила «Любознательность» (Curiosity по-английски).