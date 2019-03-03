Прослушивание музыки снижает уровень креативности. К такому выводу пришли ученые из британского университета Ланкастера.Материал об этом, как сообщает Росбалт, опубликован в журнале ACP.
Исследователи провели эксперимент с участием трех дюжин студентов и аспирантов университета. На экран компьютера выводился набор из трех никак не связанных друг с другом слов и добровольцы должны были за очень короткое время подобрать слово, которое бы объединяло бы все эти выражения. Оказалось, что любые мелодии, вне зависимости от наличия лирики и смысла мешали проявлять интуицию, умение мыслить нестандартно, а также замедляли их формулировку. Музыка, в среднем, ухудшала креативность на 15-30%.
По словам ученых, прослушивание песен даже на незнакомом языке «мешает» нормальной работе центров памяти в мозге, необходимых для решения подобных задач.