Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковський и его сын Игорь, фигурирующие в расследовании «Бигус-инфо», должны быть немедленно арестованы.

Об этом во время пресс-конференции в Николаеве сказал Анатолий Гриценко.– Гладковские должны быть задержаны и арестованы немедленно, чтобы четко показать, что мародерство в стране недопустимо. Быстрое следствие и жесткое наказание за мародерство. Пожизненная тюрьма и конфискация имущества, поскольку подрывается не только оборона, а доверие к государству, – подчеркнул Анатолий Гриценко.Он добавил, что зарабатывать на крови и завышать втрое стоимость того, что поставляется в армию, когда все платят налоги и военный сбор, недопустимо.– На фоне того, что волонтеры пятый год продолжают поддерживать оборону, а один из ближайших бизнес-партнеров президента зарабатывает на этом, – подчеркнул кандидат в президенты.