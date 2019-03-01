Федерация футбола Украины вовремя получила и передала в УЕФА все необходимые материалы для оформления заявки на проведение матча за Суперкубок УЕФА 2021 в Харькове.

Об этом сайту ffu.ua рассказал первый вице-президент ФФУ Вадим Костюченко.По его словам, речь, в частности, идет о гарантиях по реализации этого проекта, которые предоставила Харьковская областная государственная администрация под руководством Юлии Светличной, Харьковский областной совет, Харьковский городской совет, а также администрация аэропорта Харькова и руководство КП «ОСК« Металлист».– Проведена очень содержательная и очень важная работа. От имени Федерации футбола Украины искренне благодарен и председателю ОГА Юлии Светличной, руководству областного и городского советов, администрации аэропорта Харькова и стадиона «Металлист» за слаженность действий, подготовленные документы и предоставлены УЕФА гарантии того, что регион готов приложить необходимые усилия для организации футбольного праздника наивысшего уровня, которым, безусловно, был в 2018 году финал Лиги чемпионов УЕФА в Киеве, – отметил Вадим Костюченко.– Все документы и гарантии подготовлены и оформлены надлежащим образом. Нет никаких сомнений, что Харьков сможет организовать финал Суперкубка наравне с финалом Лиги чемпионов УЕФА в Киеве в прошлом году, за что ФФУ и все участники оргкомитета получили самые высокие оценки, – убежден Андрей Бондаренко, руководитель департамента по подготовке и проведению в Украине финала Лиги чемпионов в 2018 году.Напомним, что ранее УЕФА принял заявочные досье от девяти национальных ассоциаций, претендующих на проведение еврокубковых финалов в 2021 году и опубликовал список городов-претендентов на проведение соответствующих матчей, среди них – и Харькова.Исполнительный комитет УЕФА 29 мая 2019 назовет ассоциации, которые будут принимать финалы Лиги Европы УЕФА, Лиги чемпионов УЕФА среди женщин и матч за Суперкубок УЕФА 2021 года.