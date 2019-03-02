Федерация футбола Украины сообщила, что передала в УЕФА все необходимые документы и гарантии в рамках заявки.



По информации первого вице-президента ФФУ Вадима Костюченко, Федерация футбола Украины вовремя получила и передала в УЕФА все необходимые материалы для оформления заявки на проведение матча за Суперкубок УЕФА 2021 в Харькове. Речь, в частности, идет о гарантиях по реализации этого проекта, которые предоставила Харьковская областная государственная администрация под руководством Юлии Светличной, органы местного самоуправления, администрация аэропорта «Харьков» и руководство КП «ОСК« Металлист».Вадим Костюченко поблагодарил всех участников процесса и лично главу ХОГА Юлию Светличную «за слаженность действий, подготовленные документы и предоставленные УЕФА гарантии того, что регион готов приложить необходимые усилия для организации футбольного праздника высокого уровня, которым, безусловно, был в 2018 году финал Лиги чемпионов УЕФА в Киеве».Руководитель департамента по подготовке и проведению в Украине финала Лиги чемпионов в 2018 году Андрей Бондаренко, в свою очередь, отметил: «Все документы и гарантии подготовлены и оформлены надлежащим образом. Нет никаких сомнений, что Харьков сможет организовать финал Суперкубка наравне с финалом Лиги чемпионов УЕФА в Киеве в прошлом году, за что ФФУ и все участники оргкомитета получили самые высокие оценки».Напомним, УЕФА приняла заявку Харьковской области на проведение Суперкубка в 2021 году. Заявки на проведение Суперкубка УЕФА - 2021 в установленный срок (до 15 февраля) наряду с харьковским стадионом «Металлист» подали минский «Динамо», «Виндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия) и «Олимпийский» в Хельсинки (Финляндия). Исполком УЕФА определит принимающие города 29 мая этого года. Дополнительно заявки принимать не будут. Выберут из существующих претендентов.