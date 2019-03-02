2 марта в манеже «Динамо» в Харькове прошли финальные соревнования регионального этапа первого в Украине детского футбольного турнира «Кубок Доверия».

20 детских команд из Харькова и районов области в конце февраля соревновались за право попасть в восьмерку лучших и принять участие в финальных региональных соревнованиях. В эту восьмерку попали три команды из Харькова и по одной из Чугуева, Мерефы, Дергачей, Балаклеи и Коломака, передает корреспондент «Вечернего Харькова» По итогам регионального этапа команда-победительница 23 марта в Киеве поборется с финалистами из Донецкой, Львовской и Киевской областей за победу в межрегиональном турнире.Организаторы турнира «Кубок Доверия»: благотворительный фонд «Развитие футбола Украины» в сотрудничестве с Представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине, Национальной полицией Украины, Федерацией футбола Украины, Министерством образования и науки Украины.Целью проекта является налаживание доверительных отношений между детьми и представителями правоохранительных органов с помощью спорта, в частности, футбола, содействие социальной сплоченности детей, обеспечение их содержательного досуга. Проект построен на основе концепции «Спорт ради развития», глобальной инициативы ЮНИСЕФ, который внедряется по всему миру и ставит целью не победу, а развитие умения работать в команде, построение доверительных отношений и взаимоуважения, воспитание ценностей и отношений, необходимых детям, чтобы успешно реализовать свой потенциал.В октябре 2018 года 40 полицейских Харькова и области на учебно-тренировочной базе «Металлист» прошли специализированные тренинги по внедрению новой концепции «Спорт ради развития». После обучения полицейские сформировали смешанные детские команды возрасте 13-14 лет и провели с ними тренировки.