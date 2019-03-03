Начало весны для меня – самый тяжелый период в году. Зима всегда отнимает много сил – холод, отсутствие витаминов, малоподвижный образ жизни. Чувствую, что быстро устаю, стала вялой, раздражительной.

Татьяна А.

Когда пора остановиться

ощущение бессилия – когда человек чувствует, что не в состоянии выполнять обычные функции должным образом;

рассеянность и ухудшение концентрации;

ухудшение памяти;

замедление процессов мышления, уменьшение глубины и критичности мышления;

снижение интереса к работе;

повышенная раздражительность;

перманентная сонливость;

реакция сердечно-сосудистой системы – повышение уровня артериального давления и частоты пульса.

Усталость «лечат» отдыхом

Хорошая книга поможет уснуть

Организуйте на работе паузы

Наполните жизнь радостью

Причины усталости могут быть психологическими, физиологическими, связанными с образом жизни или вызванными медицинскими причинами, говорят специалисты Центра общественного здоровья МОЗ Украины. Усталость может быть симптомом многих болезней - диабета, сердечно-сосудистых, артрита, анемии, заболеваний щитовидной железы, апноэ или синдрома хронической усталости.К основным психологическим причинам усталости, в частности, относятся монотонность труда, неблагоприятный социально-психологический климат в коллективе, значительные интенсивность и продолжительность труда, напряженность из-за повышенного производственного риска и опасность, стрессы, депрессивные и тревожные состояния.Самые распространенные признаки усталости:Все эти симптомы сообщают, что самое время остановиться, отдохнуть и восстановить утраченные силы. Иначе вы рискуете получить переутомление – совокупность устойчивых, неблагоприятных для здоровья функциональных сдвигов в организме, после которых очень трудно войти в норму.Кроме того, вследствие переутомления возникает хроническая гипоксия (кислородная недостаточность) и нарушение нервной деятельности.Признаки переутомления: головная боль; повышенная утомляемость; хроническая раздражительность; нервозность; нарушение сна; обострение хронических заболеваний; возможно возникновение артериальной гипертензии, язвенной болезни, ишемической болезни сердца.У здоровых людей усталость возникает из-за чрезмерной физической и/или психической нагрузки. В этом случае речь не идет о какой-то особой проблеме –- усталость «лечат» отдыхом.Важно вовремя понять, что вы устали, и позволить себе передышку.Действенным средством от усталости специалисты МОЗ считают полноценный сон. Взрослым от 18 до 60 лет рекомендуется спать не менее семи часов в сутки, детям от шести до 12 лет – 9-12 часов, а в возрасте 13-18 лет – 8-10 часов.Перед сном старайтесь снизить уровень эмоциональной нагрузки: не смотрите острые телевизионные передачи или фильмы, не заходите в социальные сети. Лучшей альтернативой станет приятное общение с близкими или чтение хорошей книги.Улучшит самочувствие правильно организованный режим питания в соответствии с возрастными потребностями и энергозатратами. Здоровье, работоспособность, активное умственное и физическое долголетие вообще в значительной степени зависят от правильного и полноценного питания. Именно через пищу человек пополняет свои энергетические запасы, а организм получает различные вещества, необходимые для нормального функционирования органов и систем.Любая физическая активность – бег, плавание, катание на велосипеде, коньках или лыжах – принесет заряд бодрости и положительных эмоций. Главное, чтобы такие занятия были регулярными.Курение и алкоголь, которые люди часто применяют, чтобы расслабиться, на самом деле истощают организм, усиливают усталость. Это чрезвычайно вредно для здоровья.Старайтесь рационально распределять время работы и отдыха. Переключайтесь с физического труда на умственный и наоборот.При большой загруженности не стесняйтесь обратиться за помощью к коллегам. На работе организуйте непродолжительные, желательно активные, паузы, а в обеденный перерыв выйдите на свежий воздух и прогуляйтесь пешком 20-30 минут.Изрядно влияют на здоровье негативные эмоции и душевные переживания. Старайтесь выстраивать взаимоотношения между членами коллектива или семьи в атмосфере доброжелательности, порядочности, интеллигентности, толерантности и сострадания.Любимые и интересные увлечения наполнят день радостью и смыслом. Однако не становитесь перфекционистом – не стремитесь быть совершенным и самым лучшим во всем.Пока нет никакого специального медикаментозного лечения усталости, однако изменение поведения непременно поможет его преодолеть.Но если старания были напрасными и состояние здоровья не улучшилось, обратитесь за помощью к своему семейному врачу или терапевту. Возможно, причины плохого самочувствия гораздо глубже, а правильно и своевременно поставленный диагноз поспособствует быстрому выздоровлению.