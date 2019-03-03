Подсолнечная, кунжутная, шоколадная, ореховая халва – на какой из них остановить свой выбор?На исторической родине халвы – Востоке – халву ценят, любят и до сих пор изготавливают вручную. В ход порой идут самые неожиданные продукты: манка, кукуруза, морковь и даже сладкий картофель – батат. На наших прилавках вы такой экзотики не встретите. А выбирать, скорее всего, будете из пяти распространенных видов.
Подсолнечная. Подсолнечник содержит витамины В, D и Е, его употребление положительно сказывается на остроте зрения, памяти и состоянии волос. Однако есть в любимых семечках и «ложечка дегтя» – кадмий, который является токсичным металлом, поражающим почки. Конечно, содержание кадмия в халве не критично, просто учитывайте этот момент, если кроме восточного десерта часто налегаете на семечки. Обратите внимание: качественная халва из подсолнечника имеет зеленовато-серый оттенок.
Тахинная (кунжутная). Эта халва не уступает в пользе подсолнечной: в кунжуте много витаминов и микроэлементов (фосфор, железо и цинк). Кроме того, кунжут замедляет процесс старения, являясь природным антиоксидантом. Хорошая тахинная халва должна иметь желтовато-серый оттенок, она значительно светлее подсолнечной и чуточку горчит.
Ореховая. Основой для ореховой халвы чаще всего служит арахис. Несмотря на то что этот орех содержит порцию определенных микроэлементов, его не рекомендуют употреблять людям, страдающим мочекаменной болезнью, а также аллергикам. В этом случае стоит попробовать фисташковую сладость или, к примеру, халву из кешью или миндаля. Все эти орехи полезны для работы мозга, а фисташки, ко всему прочему, являются неплохим афродизиаком. Арахисовая халва должна иметь кремовый оттенок, остальные виды – светло-желтоватый.
Комбинированная. Поскольку производство халвы из орехов дорогое удовольствие, на прилавках широко представлены смешанные виды. Например, подсолнечно-тахинная, тахинно-арахисовая, подсолнечная с кусочками орехов, изюмом, цукатами, порошком какао и т. д. Такая халва обладает полезными свойствами всех содержащихся в ней продуктов.
Глазированная. Халва, покрытая слоем глазури, выглядит весьма аппетитно, однако в последнее время в роли такого покрытия все реже выступает качественный шоколад. А кондитерская глазурь не обладает ни полезными свойствами, ни вкусовыми достоинствами. Остановив свой выбор на глазированной халве, обязательно проверьте поверхность – на ней не должно быть белесого налета, свидетельствующего, что сладость хранили в неправильных условиях.
Халва не должна вязнуть в зубах
Как на глазок определить качественную халву и не ошибиться с выбором?
Покупая расфасованную халву, стоит внимательно рассмотреть упаковку.
Начнем с состава. Все слова о пользе халвы уместны только в том случае, если продукт полностью натуральный. Эмульгаторы, красители, ароматизаторы и консерванты качественной халве не нужны. Состав продукта незамысловат, ведь базовый рецепт восточного лакомства не меняется: основу (семечки, орехи или их смесь) измельчают, а затем взбивают с карамелью, медом или патокой до образования однородной массы. Волокнистая структура и пышность достигается путем добавления натуральных пенообразователей – мыльного корня, корня солодки, алтея, иногда белка. Такая халва будет слоистой, хрустящей, а главное -- полезной.
Если упаковка прозрачная (лучше выбирать продукт именно в такой, чтобы можно было визуально оценить качество), проверьте сладость по следующим параметрам:
- если халва покрыта сахарными капельками – значит производители сэкономили на основе, заменив большую часть орехов или семечек карамелью;
- откажитесь от покупки, если заметите и жировые капли. Они указывают на то, что была нарушена технология приготовления продукта;
- темный налет свидетельствует о неправильных условиях хранения или давно истекшем сроке годности;
- кстати, о сроках: вакуумная упаковка позволяет халве оставаться свежей до шести месяцев, картонная сохраняет продукт до двух месяцев. После открытия стоит переложить халву в стеклянную или керамическую посуду с крышкой и положить в холодильник. Ваша задача – свести к минимуму контакт маслянистого продукта с воздухом и светом.
- наличие шелухи в подсолнечной и арахисовой халве – явный признак плохого качества;
- свежая халва – хрупкая, светлая, с явно выраженной слоисто-волокнистой структурой;
- если есть возможность, попробуйте кусочек халвы. Качественный продукт не должен вязнуть в зубах, а горьковатый привкус, если халва не кунжутная, свидетельствует том, что масла, содержащиеся в орехах и семечках, прогоркли;
- поинтересуйтесь у продавца сроком годности продукта – развесную халву не рекомендуется хранить более недели, чтобы избежать окисления жиров.
Как приготовить «восточную сказку» дома
Если вы не доверяете магазинной халве, можно самостоятельно приготовить это восточное лакомство.
Восточная сказка
Ингредиенты: кунжут, финики (сушеные), изюм, орехи, семена подсолнечника.
Приготовление. Кунжут необходимо предварительно обжарить, сушеные финики замочить на 5–8 часов, изюм тоже замочить в воде, но всего на пару часов. Обжаренный кунжут измельчаем блендером и получившуюся измельченную муку обжариваем до приобретения сероватого оттенка. Добавляем орехи, измельченные финики, семечки. Варим сахарный сироп с медом и заливаем им уже готовую смесь, после чего отправляем ее в холодильник для остывания.
Подсолнечная халва со сгущенным молоком
Ингредиенты: очищенные семена подсолнечника – 150 г, сахар – 40 г, подсолнечное масло – 40 мл, сгущенное молоко – 30 г.
Приготовление. Семена подсолнечника подсушите на сковороде и измельчите с помощью блендера или кофемолки. В отдельной емкости разотрите до однородности масло, сахар и сгущенное молоко. Соедините сладкую массу с измельченными семенами подсолнечника, как можно лучше все перемешайте. Приготовленную массу заверните в марлю и поставьте под пресс.
Арахисовая халва
Ингредиенты: арахис – 0,4 кг, вода – 60 мл, сахар – 0,2 кг, пшеничная мука – 0,3 кг, ванильный сахар – 10 г.
Приготовление. Арахис обжарьте на сухой сковороде в течение 7 минут, затем несколько раз проверните его через мясорубку. На сухой сковороде до карамельного оттенка пожарьте муку. Соедините муку с арахисовой крошкой. В небольшой емкости смешайте воду, обычный и ванильный сахар. Кипятите эту смесь на медленном огне, помешивая, пока кристаллы полностью не растворятся. Соедините все компоненты, превратив их в однородную массу. Поместите получившуюся массу в форму и держите ее под прессом в течение 3-4 часов. В халву при соединении ингредиентов можно добавить несколько нераздробленных орешков, они будут хорошо смотреться на разрезе, когда вы будете подавать лакомство к столу.
Овсяная халва с медом
Ингредиенты: очищенные семена подсолнечника – 0,2 кг, овсяная мука – 90 г, мед – 60 мл, растительное масло – 40 мл, вода – 60 мл.
Приготовление. Овсяную муку обжарьте на сухой сковороде до тех пор, пока она не начнет издавать ореховый аромат. Переложите овсяную муку в пиалу и смешайте ее с растительным маслом. На сухой сковороде поджарьте в течение 5 минут семена подсолнечника. Измельчите их до состояния муки. Соедините овсяную смесь с измельченными семечками, хорошо перемешайте. Мед соедините с водой и подогревайте, помешивая, пока сладкий продукт полностью не растворится. Постарайтесь не доводить смесь до кипения, чтобы мед сохранил максимум полезных свойств. Влейте медовый сироп в емкость с остальными компонентами и тщательно перемешайте. Остудите десерт под прессом, нарежьте кубиками или ромбами.