Подсолнечная, кунжутная, шоколадная, ореховая халва – на какой из них остановить свой выбор?

Халва не должна вязнуть в зубах

если халва покрыта сахарными капельками – значит производители сэкономили на основе, заменив большую часть орехов или семечек карамелью;

откажитесь от покупки, если заметите и жировые капли. Они указывают на то, что была нарушена технология приготовления продукта;

темный налет свидетельствует о неправильных условиях хранения или давно истекшем сроке годности;

кстати, о сроках: вакуумная упаковка позволяет халве оставаться свежей до шести месяцев, картонная сохраняет продукт до двух месяцев. После открытия стоит переложить халву в стеклянную или керамическую посуду с крышкой и положить в холодильник. Ваша задача – свести к минимуму контакт маслянистого продукта с воздухом и светом.

наличие шелухи в подсолнечной и арахисовой халве – явный признак плохого качества;

свежая халва – хрупкая, светлая, с явно выраженной слоисто-волокнистой структурой;

если есть возможность, попробуйте кусочек халвы. Качественный продукт не должен вязнуть в зубах, а горьковатый привкус, если халва не кунжутная, свидетельствует том, что масла, содержащиеся в орехах и семечках, прогоркли;

поинтересуйтесь у продавца сроком годности продукта – развесную халву не рекомендуется хранить более недели, чтобы избежать окисления жиров.

Как приготовить «восточную сказку» дома

На исторической родине халвы – Востоке – халву ценят, любят и до сих пор изготавливают вручную. В ход порой идут самые неожиданные продукты: манка, кукуруза, морковь и даже сладкий картофель – батат. На наших прилавках вы такой экзотики не встретите. А выбирать, скорее всего, будете из пяти распространенных видов.. Подсолнечник содержит витамины В, D и Е, его употребление положительно сказывается на остроте зрения, памяти и состоянии волос. Однако есть в любимых семечках и «ложечка дегтя» – кадмий, который является токсичным металлом, поражающим почки. Конечно, содержание кадмия в халве не критично, просто учитывайте этот момент, если кроме восточного десерта часто налегаете на семечки. Обратите внимание: качественная халва из подсолнечника имеет зеленовато-серый оттенок.. Эта халва не уступает в пользе подсолнечной: в кунжуте много витаминов и микроэлементов (фосфор, железо и цинк). Кроме того, кунжут замедляет процесс старения, являясь природным антиоксидантом. Хорошая тахинная халва должна иметь желтовато-серый оттенок, она значительно светлее подсолнечной и чуточку горчит.. Основой для ореховой халвы чаще всего служит арахис. Несмотря на то что этот орех содержит порцию определенных микроэлементов, его не рекомендуют употреблять людям, страдающим мочекаменной болезнью, а также аллергикам. В этом случае стоит попробовать фисташковую сладость или, к примеру, халву из кешью или миндаля. Все эти орехи полезны для работы мозга, а фисташки, ко всему прочему, являются неплохим афродизиаком. Арахисовая халва должна иметь кремовый оттенок, остальные виды – светло-желтоватый.. Поскольку производство халвы из орехов дорогое удовольствие, на прилавках широко представлены смешанные виды. Например, подсолнечно-тахинная, тахинно-арахисовая, подсолнечная с кусочками орехов, изюмом, цукатами, порошком какао и т. д. Такая халва обладает полезными свойствами всех содержащихся в ней продуктов.. Халва, покрытая слоем глазури, выглядит весьма аппетитно, однако в последнее время в роли такого покрытия все реже выступает качественный шоколад. А кондитерская глазурь не обладает ни полезными свойствами, ни вкусовыми достоинствами. Остановив свой выбор на глазированной халве, обязательно проверьте поверхность – на ней не должно быть белесого налета, свидетельствующего, что сладость хранили в неправильных условиях.Покупая расфасованную халву, стоит внимательно рассмотреть упаковку.. Все слова о пользе халвы уместны только в том случае, если продукт полностью натуральный. Эмульгаторы, красители, ароматизаторы и консерванты качественной халве не нужны. Состав продукта незамысловат, ведь базовый рецепт восточного лакомства не меняется: основу (семечки, орехи или их смесь) измельчают, а затем взбивают с карамелью, медом или патокой до образования однородной массы. Волокнистая структура и пышность достигается путем добавления натуральных пенообразователей – мыльного корня, корня солодки, алтея, иногда белка. Такая халва будет слоистой, хрустящей, а главное -- полезной.(лучше выбирать продукт именно в такой, чтобы можно было визуально оценить качество), проверьте сладость по следующим параметрам:аппетитной развесной халвы, обратите внимание на следующее:: кунжут, финики (сушеные), изюм, орехи, семена подсолнечника.Кунжут необходимо предварительно обжарить, сушеные финики замочить на 5–8 часов, изюм тоже замочить в воде, но всего на пару часов. Обжаренный кунжут измельчаем блендером и получившуюся измельченную муку обжариваем до приобретения сероватого оттенка. Добавляем орехи, измельченные финики, семечки. Варим сахарный сироп с медом и заливаем им уже готовую смесь, после чего отправляем ее в холодильник для остывания.: очищенные семена подсолнечника – 150 г, сахар – 40 г, подсолнечное масло – 40 мл, сгущенное молоко – 30 г.. Семена подсолнечника подсушите на сковороде и измельчите с помощью блендера или кофемолки. В отдельной емкости разотрите до однородности масло, сахар и сгущенное молоко. Соедините сладкую массу с измельченными семенами подсолнечника, как можно лучше все перемешайте. Приготовленную массу заверните в марлю и поставьте под пресс.: арахис – 0,4 кг, вода – 60 мл, сахар – 0,2 кг, пшеничная мука – 0,3 кг, ванильный сахар – 10 г.. Арахис обжарьте на сухой сковороде в течение 7 минут, затем несколько раз проверните его через мясорубку. На сухой сковороде до карамельного оттенка пожарьте муку. Соедините муку с арахисовой крошкой. В небольшой емкости смешайте воду, обычный и ванильный сахар. Кипятите эту смесь на медленном огне, помешивая, пока кристаллы полностью не растворятся. Соедините все компоненты, превратив их в однородную массу. Поместите получившуюся массу в форму и держите ее под прессом в течение 3-4 часов. В халву при соединении ингредиентов можно добавить несколько нераздробленных орешков, они будут хорошо смотреться на разрезе, когда вы будете подавать лакомство к столу.: очищенные семена подсолнечника – 0,2 кг, овсяная мука – 90 г, мед – 60 мл, растительное масло – 40 мл, вода – 60 мл.. Овсяную муку обжарьте на сухой сковороде до тех пор, пока она не начнет издавать ореховый аромат. Переложите овсяную муку в пиалу и смешайте ее с растительным маслом. На сухой сковороде поджарьте в течение 5 минут семена подсолнечника. Измельчите их до состояния муки. Соедините овсяную смесь с измельченными семечками, хорошо перемешайте. Мед соедините с водой и подогревайте, помешивая, пока сладкий продукт полностью не растворится. Постарайтесь не доводить смесь до кипения, чтобы мед сохранил максимум полезных свойств. Влейте медовый сироп в емкость с остальными компонентами и тщательно перемешайте. Остудите десерт под прессом, нарежьте кубиками или ромбами.