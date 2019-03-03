Юные харьковчане могут похвастать владением традиционными ремеслами и аутентичным пением.Весной в Харькове уже в 18-й раз состоится Открытый фестиваль традиционной народной культуры «Кроковеє коло» для детей и молодежи.
Культурное наследие в руках детей
Благодаря фестивалю организаторы хотят привлечь подрастающее поколение к сохранению обычаев, обрядов, традиций, аутентичного пения, национальной одежды и традиционных художественных ремесел.
Программа фестиваля традиционно включает детскую научно-практическую конференцию, соревнования юных мастеров в разных видах традиционных художественных ремесел, конкурсы фольклорно-этнографических программ, аутентичного сольного и хорового пения, а также выставку лучших работ по традиционным художественным ремеслам и заключительный гала-концерт. Оценивать работы конкурсантов будет профессиональное жюри. Победителям гарантируют призы.
В жюри – уникальные люди
По словам сотрудницы областного организационно-методического центра культуры и искусства, руководителя фольклорного ансамбля «Муравский шлях», заслуженной артистки Украины Галины Лукьянец, фестиваль родился в 2000 году благодаря усилиям фольклористов-энтузиастов, которые многие годы собирали на Харьковщине фольклор Слободской Украины.
— Фиксируя наш фольклор, мы понимали, что его уже практически нет, — с сожалением замечает Галина Лукьянец, — Практически нет в качестве традиции, которая передается из поколения в поколение. Поэтому нужно было срочно принимать меры, чтобы любыми способами привлекать детей к сохранению нашего культурного наследия. Так и родился фестиваль. В жюри конкурсов – те же энтузиасты, просто уникальные люди, которые переживают за то, чтобы жили наши традиции.
Организаторы сознательно сосредоточились на Харьковщине
В этом году фестиваль пройдет с 24 марта по 12 мая.
— Участники могут быть самые разные, — продолжает Галина Лукьянец. – Это и ребенок, которого бабушка научила вышивать. Это и воспитанники специализированных кружков. Мы традиционно привлекаем к фольклору и полупрофессиональные структуры, например, школу Репина, в которой нет фольклористики в качестве обязательного предмета, но есть факультативы, на которых дети, в том числе школьники из обычных школ, учатся традиционной росписи.
Если в прошлые годы к участию в фестивале привлекались ребятишки из соседних областей, то в последние годы организаторы сознательно сосредоточились именно на Харьковщине.
— Наша область находится просто в критическом состоянии в вопросах сохранения традиций культуры. Мы уступаем в этом плане и Сумщине, и Полтавщине — по историческим причинам, — говорит Галина Лукьянец. — Поэтому в этом году Фестиваль будет проводиться исключительно для детворы из городов и сел Харьковщины.
В этом году появилась новая номинация
Среди особенностей фестиваля этого года – появление новой номинации и акцент на практическом применении искусства.
— В прошлом году мы попробовали новую номинацию «Слобожанські повітки» – это устные рассказы, байки, истории. Успешно. И в этом году мы вводим ее в полном объеме, — говорит Галина Лукьянец. – Еще одна изюминка этого года — мы решили максимально приблизить все формы фестиваля к бытовым реалиям. Если раньше была вообще вышивка, вообще роспись, и дети просто рисовали красивые картины, то сейчас ребятишки должны работать ближе к ремесленнической сути. Чтобы та же роспись была на горшке или на каких-то бытовых вещах. Чтобы вышивка была на сорочке или на рушнике. Нам хочется, чтобы дети понимали более практическую сторону искусства.
Чтобы гордиться своей культурой, нужно ее знать
По словам председателя Союза этнологов и фольклористов Харькова Натальи Олейник, вся суть Фестиваля заключается именно в том, что дети познают культуру Харьковщины не со слов учителя, а «изнутри» — непосредственно от ее носителей.
— Дети вместе с руководителями ходят в экспедиции и собирают материал, с которым выступают на нашей конференции, пишут научные работы. Работы пусть и ученические, но они очень важны, потому что пишутся на фактическом, собранном самими детьми материале. Песни, которые они записали, возрождают на конкурсах обрядового пения. И конечно же, постигают традиционные ремесла, обучаясь в экспедициях керамике, лозоплетению, росписи, — говорит она. — То есть они познают все это так, как это делалось предыдущими поколениями.
По ее словам, носители традиций уходят из жизни, поэтому нужно срочно записывать полученные от них материалы и передавать следующим поколениям.
— Именно с этой целью мы пытаемся привлечь старшее поколение, чтобы доводить до детей эти традиции. Ведь люди постарше знают манеры исполнения обрядовых песен и обрядовых действ, знают сказки, легенды, которые существовали у нас на Харьковщине, — говорит Наталья Олейник. – А деток к этому нужно привлекать, начиная с детского садика, чтобы они понимали, что такое традиционная культура, и гордились ею. А для того чтобы гордиться своей культурой, нужно ее знать.
Дети выполняют задание самостоятельно
Наталья Олейник отмечает, что особенностью этого года является то, что одна из работ, которая подается конкурс, обязательно должна быть связана именно с Харьковщиной.
— В этом году мы уделяем больше внимания именно Харьковщине. Чтобы одна из работ была связана именно с нашим регионом, например, тот же орнамент в вышивке, — говорит она. – Причем дети не просто привозят свои работы на выставку. Ребенок получает задание, выполнив которое в течение двух часов без доступа родителей и руководителя, подтверждает, что он сделал эту работу сам, что он понимает, как это делается, может определить, допустим, каким именно цветом расписать писанку.
Юные участники становятся коллегами
Вот уже в 17-й раз принимает участие в фестивале член Национального союза мастеров народного искусства Украины, преподаватель изобразительного искусства Люботинской специализированной школы интерната I-III степеней «Дивосвіт» Анна Коношко со своими воспитанниками. Вспоминает: в первые годы в мероприятии принимали участие человек 20. Сейчас же ежегодно фестиваль собирает около 500 ребятишек.
— За эти годы воспитано не одно поколение творческих детей, которым привита любовь к народному искусству. Многие из них сейчас уже стали моими коллегами. Например, одна из моих учениц сегодня уже сама обучает деток росписи, которую полюбила всем сердцем, — говорит Анна Коношко. — Каждый год мы готовимся к этому конкурсу очень ответственно. Детей обучаем в трех номинациях – роспись, вытынанки (вырезанные из бумаги орнаменты. – ред.) и писанкарство. Кстати, роспись была первым ремеслом, которому я обучала детей. А на писанкарство и вытынанку меня уже вдохновили работы участников фестиваля. Дети с огромным удовольствием занимаются этим ремеслом.