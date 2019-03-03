Юные харьковчане могут похвастать владением традиционными ремеслами и аутентичным пением.

Культурное наследие в руках детей

В жюри – уникальные люди

Организаторы сознательно сосредоточились на Харьковщине

В этом году появилась новая номинация

Чтобы гордиться своей культурой, нужно ее знать

Дети выполняют задание самостоятельно

Юные участники становятся коллегами

Благодаря фестивалю организаторы хотят привлечь подрастающее поколение к сохранению обычаев, обрядов, традиций, аутентичного пения, национальной одежды и традиционных художественных ремесел.Программа фестиваля традиционно включает детскую научно-практическую конференцию, соревнования юных мастеров в разных видах традиционных художественных ремесел, конкурсы фольклорно-этнографических программ, аутентичного сольного и хорового пения, а также выставку лучших работ по традиционным художественным ремеслам и заключительный гала-концерт. Оценивать работы конкурсантов будет профессиональное жюри. Победителям гарантируют призы.По словам сотрудницы областного организационно-методического центра культуры и искусства, руководителя фольклорного ансамбля «Муравский шлях», заслуженной артистки Украины Галины Лукьянец, фестиваль родился в 2000 году благодаря усилиям фольклористов-энтузиастов, которые многие годы собирали на Харьковщине фольклор Слободской Украины.— Фиксируя наш фольклор, мы понимали, что его уже практически нет, — с сожалением замечает Галина Лукьянец, — Практически нет в качестве традиции, которая передается из поколения в поколение. Поэтому нужно было срочно принимать меры, чтобы любыми способами привлекать детей к сохранению нашего культурного наследия. Так и родился фестиваль. В жюри конкурсов – те же энтузиасты, просто уникальные люди, которые переживают за то, чтобы жили наши традиции.В этом году фестиваль пройдет с 24 марта по 12 мая.— Участники могут быть самые разные, — продолжает Галина Лукьянец. – Это и ребенок, которого бабушка научила вышивать. Это и воспитанники специализированных кружков. Мы традиционно привлекаем к фольклору и полупрофессиональные структуры, например, школу Репина, в которой нет фольклористики в качестве обязательного предмета, но есть факультативы, на которых дети, в том числе школьники из обычных школ, учатся традиционной росписи.Если в прошлые годы к участию в фестивале привлекались ребятишки из соседних областей, то в последние годы организаторы сознательно сосредоточились именно на Харьковщине.— Наша область находится просто в критическом состоянии в вопросах сохранения традиций культуры. Мы уступаем в этом плане и Сумщине, и Полтавщине — по историческим причинам, — говорит Галина Лукьянец. — Поэтому в этом году Фестиваль будет проводиться исключительно для детворы из городов и сел Харьковщины.Среди особенностей фестиваля этого года – появление новой номинации и акцент на практическом применении искусства.— В прошлом году мы попробовали новую номинацию «Слобожанські повітки» – это устные рассказы, байки, истории. Успешно. И в этом году мы вводим ее в полном объеме, — говорит Галина Лукьянец. – Еще одна изюминка этого года — мы решили максимально приблизить все формы фестиваля к бытовым реалиям. Если раньше была вообще вышивка, вообще роспись, и дети просто рисовали красивые картины, то сейчас ребятишки должны работать ближе к ремесленнической сути. Чтобы та же роспись была на горшке или на каких-то бытовых вещах. Чтобы вышивка была на сорочке или на рушнике. Нам хочется, чтобы дети понимали более практическую сторону искусства.По словам председателя Союза этнологов и фольклористов Харькова Натальи Олейник, вся суть Фестиваля заключается именно в том, что дети познают культуру Харьковщины не со слов учителя, а «изнутри» — непосредственно от ее носителей.— Дети вместе с руководителями ходят в экспедиции и собирают материал, с которым выступают на нашей конференции, пишут научные работы. Работы пусть и ученические, но они очень важны, потому что пишутся на фактическом, собранном самими детьми материале. Песни, которые они записали, возрождают на конкурсах обрядового пения. И конечно же, постигают традиционные ремесла, обучаясь в экспедициях керамике, лозоплетению, росписи, — говорит она. — То есть они познают все это так, как это делалось предыдущими поколениями.По ее словам, носители традиций уходят из жизни, поэтому нужно срочно записывать полученные от них материалы и передавать следующим поколениям.— Именно с этой целью мы пытаемся привлечь старшее поколение, чтобы доводить до детей эти традиции. Ведь люди постарше знают манеры исполнения обрядовых песен и обрядовых действ, знают сказки, легенды, которые существовали у нас на Харьковщине, — говорит Наталья Олейник. – А деток к этому нужно привлекать, начиная с детского садика, чтобы они понимали, что такое традиционная культура, и гордились ею. А для того чтобы гордиться своей культурой, нужно ее знать.Наталья Олейник отмечает, что особенностью этого года является то, что одна из работ, которая подается конкурс, обязательно должна быть связана именно с Харьковщиной.— В этом году мы уделяем больше внимания именно Харьковщине. Чтобы одна из работ была связана именно с нашим регионом, например, тот же орнамент в вышивке, — говорит она. – Причем дети не просто привозят свои работы на выставку. Ребенок получает задание, выполнив которое в течение двух часов без доступа родителей и руководителя, подтверждает, что он сделал эту работу сам, что он понимает, как это делается, может определить, допустим, каким именно цветом расписать писанку.Вот уже в 17-й раз принимает участие в фестивале член Национального союза мастеров народного искусства Украины, преподаватель изобразительного искусства Люботинской специализированной школы интерната I-III степеней «Дивосвіт» Анна Коношко со своими воспитанниками. Вспоминает: в первые годы в мероприятии принимали участие человек 20. Сейчас же ежегодно фестиваль собирает около 500 ребятишек.— За эти годы воспитано не одно поколение творческих детей, которым привита любовь к народному искусству. Многие из них сейчас уже стали моими коллегами. Например, одна из моих учениц сегодня уже сама обучает деток росписи, которую полюбила всем сердцем, — говорит Анна Коношко. — Каждый год мы готовимся к этому конкурсу очень ответственно. Детей обучаем в трех номинациях – роспись, вытынанки (вырезанные из бумаги орнаменты. –.) и писанкарство. Кстати, роспись была первым ремеслом, которому я обучала детей. А на писанкарство и вытынанку меня уже вдохновили работы участников фестиваля. Дети с огромным удовольствием занимаются этим ремеслом.