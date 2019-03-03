До недавнего времени мне легко удавалось держать вес в норме, но после 60 лет все равно стала полнеть. Можно ли этого избежать в моем возрасте?

Вера Васильевна Б.

Чтобы есть мало и при этом быть сытым, Геронтологический информационно-консультативный центр Института геронтологии НАМН Украины рекомендует пожилым людям до начала основного приема пищи есть продукты высокого насыщения. К ним специалисты относят прежде всего овощи и фрукты — они содержат много воды, воздуха и клетчатки. Например, яблоки содержат примерно 25% воздуха и при переваривании образуют специфический гормон GLP-1, который посылает в мозг сигнал насыщения.Кроме того, рекомендуются продукты, содержащие белок, который лучше способствует насыщению, чем углеводы и жиры.Также медики советуют употреблять вязкую пищу: каша, например, заполняет желудок вдвое больше, чем хлопья.Не рекомендуется употреблять пищу во время просмотра телепрограмм и в кругу друзей: обычно в одиночестве человек съедает меньше. Большое значение для насыщения имеет также длительное пережевывание пищи.На чувство насыщения влияет избыточный вес: при лишнем весе уменьшается не только выработка гормона сытости, но и ощущение удовольствия от еды. В результате, чтобы получить приятные ощущения, полный человек вынужден есть больше жирной и сладкой пищи.Очень важно не переедать. С возрастом уменьшается физическая активность, поэтому калорийность рациона необходимо снизить до 2000–2500 килокалорий даже при значительной физической нагрузке. Если нужно избавиться от лишних килограммов, вместо привычных для многих 3000 ккал в сутки стоит довольствоваться половиной: такой минимум разгружает клетки и поддерживает их активность.Для поддержания фигуры важно находиться в оптимистичном расположении духа. Имейте свою точку зрения, советуют специалисты центра. Человек, который пассивно полагается на внешние обстоятельства, чаще впадает в депрессию.Чтобы не набрать лишний вес, полезно иногда проводить разгрузочные дни (но по рекомендации врача). Если полностью не есть трудно, в такой день можно пить только сырые соки или есть какой-либо один вид фруктов.Уменьшая количество пищи и калорийность рациона, нельзя резко ограничивать употребление белков, особенно животных, — они содержат незаменимые аминокислоты. Поэтому пожилым людям не стоит забывать о молочных и рыбных продуктах: они хорошо усваиваются и имеют высокую питательную ценность.