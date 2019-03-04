Ежегодный проект «Неделя женской солидарности» призван бороться с гендерными стереотипами. С 1 по 28 марта в Харькове пройдут мероприятия, подтверждающие, что место женщины везде: от науки до искусства.

Об этом сообщает портал «Накипело».- Изначальная цель проекта — вернуть восьмому марта его изначальную суть как дня, когда женщины объединяются в борьбе за свои права. Этот день о женской солидарности, а не букетах и конфетах. «Неделя женской солидарности»- это в первую очередь образовательный проект и мы объединяемся не против чего-то, а ради развития женщин, женских сообществ и в целом украинского общества, — считает координаторка харьковского женского объединения «Сфера» Анна Шарыгина.Главной «фишкой» проекта традиционно станет женский марш, который стартует от площади Свободы в полдень 8 марта. Колонна дойдет до площади Конституции по улице Сумской.- Марш — это открытая площадка, где женщины открыто могут говорить о том ,ч то их беспокоит и том, чего им не хватает и о тех правах, которые нарушаются. В прошлые года мы говорили о насилии в семье, экономическом неравенстве, о праве на свое тело, в этот раз мы будем говорить о том, что место женщины везде, она имеет право находится в том пространстве, в котором она захочет, — рассказала глава харьковского женского отделения «Сфера» Анна Чернигина.Организаторки опасаются политических провокаций и подчеркивают, что на марше запрещена символика каких-либо партий. Участниц напротив призывают приходить на марш с атрибутами своих профессий.Официальное открытие проекта пройдет 5 марта на кинопоказе короткометражных фильмов «Место женщины в кино», а уже 10 марта стартует интерактивный воркшоп «Справлюсь сама», посвященный мелкому ремонту бытовых вещей. Организаторы обещают обширную практическую часть мероприятия.- Не секрет, что люди теряются и испытывают дискомформ, когда в дома что-то ломается: розетки, выключатели, смесители. Не у каждой женщины есть партнер, способный справится с поломкой, приглашенный специалист тоже не всегда гарантирует результат, не говоря уже о безопасности. Так что этот воркшоп — замечательная возможность приобрести навыки выполнения разнообразных ремонтных работ, — рассказала координаторка инициативы «Справлюсь сама» Елизавета Коротяева.Еще одно любопытное мероприятие — концерт «Место женщины в музыке»: 15 марта музыкантки будут играть произведения композиторок, чтобы подчеркнуть свое присутствие в академической музыке.- Женщины в пространстве современной академической музыки женщины не очень заметны, по сравнению с мужчинами, поэтому появилась идея организовать концерт, на котором музыку женщин-композиторок будут играть женщины-исполнительницы, — считает координаторка музыкальной программы Ксения Левадная.