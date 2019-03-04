Участие в открытии мероприятия, проходящего в ХНЭУ им. Семена Кузнеца, принял заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.Обращаясь к участникам и гостям мероприятия, Анатолий Бабичев передал приветствие от главы ХОГА Юлии Светличной и пожелал исполнения желаний и покорения новых вершин.- Я поздравляю вас с фестивалем науки, фантазии и новых современных технологий, - обратился к присутствующим заместитель председателя ХОГА. - Сегодня здесь собрались дети и молодежь, которым интересны робототехника и IT-технологии, и я уверен, что благодаря вам у нашей страны - большое будущее.Фестиваль науки и робототехники «ROBOfirst - более чем работы!» собрал талантливых, творческих, эрудированных детей от 9 до 16 лет, которые продемонстрируют гостям мероприятия свои умения в области конструирования и робототехники, программирования, инженерии и архитектуры. Организаторами мероприятия стали ОО «Инновационные образовательные технологии» и техническая студия «Изобретатель». Фестиваль проходит при поддержке ХОГА.Темой фестиваля выбрали «Вперед - на орбиту!» В рамках мероприятия более 300 детей с востока Украины покажут своих роботов, LEGO-модели и инновационные идеи-стартапы. Подготовка к мероприятию длилась в течение последних 5 месяцев. Участники команд представят 33 детских проекта-стартапа, решения для улучшения длительного пребывания космонавтов на орбите.- Мир меняется, появляются новые идеи и новые технологии. Поэтому хочу пожелать всем участникам побед не только на Земле, но и в космосе, - сказал Анатолий Бабичев.На фестивале посетителей ждут интерактивные зоны от технической студии «Изобретатель», мастер-классы по робототехнике, LEGO-конструированию, возможность посетить FABlab, узнать много новинок о космосе с помощью Харьковского планетария, принять участие в лазерных боях вместе со «Space Arena».