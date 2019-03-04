Прекращение транзита газа через Украину после ввода в строй «Северного потока — 2» может навредить отношениям России и европейских стран.

Об этом пишет Росбалт со ссылкой на газету Handelsblatt.Газета опросила ряд немецких политиков после недавнего интервью министра энергетики России Александра Новака «Газете.Ru», в котором он в очередной раз заявил о намерении Москвы сохранить транзит голубого топлива через Украину, однако признал, что Киеву необходимо модернизировать свою ГТС. Немецкое издание усмотрело в этом «сомнение в возможности продолжать транзит через Украину».Так, журналисты приводят слова заместителя председателя немецкой фракции ХДС/ХСС Йоханна Вадефула, который заявил, что Россия рискует потерять доверие Германии.- Если высказывание Новака действительно считать последним словом, то Германия может столкнуться с кризисом доверия, а в отношении „Северного потока — 2“ можно сказать, что слову России верить нельзя, — цитирует Handelsblatt политика.Депутат Европарламента от партии Зеленых Ребекка Хармс в интервью изданию также отреагировала на слова Новака,и предложила возобновить дискуссию о немецко-российском газопроводном проекте, а также об энергетических интересах Европы. Кроме того, политик добавила, что «Северный поток — 2» якобы не отвечает интересам Европы, а позицию министра энергетики России она назвала предсказуемой.