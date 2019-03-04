Президента Украины Петра Порошенко просят помиловать одного из виновников смертельного ДТП на улице Сумской в Харькове Геннадия Дронова.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте гаранта Конституции."Считаем, что он осужден несправедливо. Приговор Киевского районного суда города Харькова от 26 февраля 2019 года", - написал автор Андрей Федоров.За три дня инициативу поддержали почти 1900 человек. Чтобы петиция попала на рассмотрение к президенту, она должна собрать 25 тысяч подписей.Напомним, смертельное ДТП на перекрестке Сумской и переулка Мечникова произошло 18 октября 2017 года. В результате трагедии погибли шесть человек и еще столько же пострадали. 26 февраля 2018 года судья Виктор Попрас приговорил Алену Зайцеву и Геннадия Дронова к 10 годам лишения свободы. Адвокат осужденного Сергей Перепелица заявил, что будет обжаловать это решение.