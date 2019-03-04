Второй этап профилактической отработки территории Харьковщины способствовал снижению уровня преступности в регионе.

Об этом сообщил руководитель областного управления полиции Олег Бех во время расширенного совещания под управлением первого заместителя председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, на которой были подведены итоги работы полиции во время проведения второго этапа оперативных и профилактических мероприятий.В течение двух недель полицейские активно работали в направлении повышения противодействия и профилактики преступности на территории области, выявление фактов незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывных устройств, выявление и обезвреживание незаконных каналов поступления и транзита наркотических веществ на территорию области, противодействия киберпреступности, организованной и уличной преступности.- Во время второго этапа подразделения харьковской полиции мобилизовали усилия, способствовало в целом стабилизации криминогенной ситуации в регионе, - отметил Олег Бех. - Уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, почти на четверть - в публичных местах, меньше зарегистрировано фактов нанесения тяжких телесных повреждений, совершение разбоев, краж, угонов транспортных средствах, меньше человек пострадали от преступлений.Четкое и слаженное взаимодействие оперативных и следственных подразделений позволила раскрыть больше убийств, грабежей, нанесения телесных повреждений, краж из транспорта и карманных краж.Вместе с тем начальник областного ГУНП отметил, что по результатам предварительного отработки были сделаны определенные организационные выводы и приняты соответствующие кадровые решения. Более десятка руководителей среднего звена привлечены к дисциплинарной ответственности за низкие показатели в служебной деятельности.Олег Бех также подчеркнул, что в ближайшее время главной задачей для харьковской полиции является обеспечение безопасности во время избирательной кампании и выборов, оперативное реагирование на сообщения о нарушениях избирательного законодательства.