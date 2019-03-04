Специалисты из Грузии во время изучения окружающей среды в водах Черного моря нашли очень крупную акулу.

Ученые Национального агентства окружающей среды заявляют, что катран, который попался им на глаза, оказался «удлиненным» на 1.5 метра. Обычно самцы этого вида достигают длины около 90 см, а самки — 105 см. И нахождение в открытом море столь большой рыбы, тем более возле берега, является большой редкостью, информируют «Экономические новости».Эксперты поймали эту рыбу, чтобы изучить. После этого они выпустили ее обратно в ее привычную среду обитания. Также специалисты изучили на грузинском побережье биоразнообразие микроорганизмов и рыб.Ученые сообщили, что в Черном море проживают 4 вида акул: кунья, молотоголовая, катран и малый катран. Они также напомнили, что опасности для жизни человека эти рыбы не представляют.