Мужчина погиб в результате взрыва газового баллона в автомобиле ГАЗ, который принадлежит коммунальному хозяйству.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области."Событие произошло 2 марта в 15:05 в Новобаварском районе Харькова. На улице Радиотехнической произошел взрыв газового баллона в автомобиле "ГАЗ", который принадлежит коммунальному хозяйству", – отмечается в сообщении.Установлено, что работники службы проводили ремонтные работы водопровода: "В результате взрыва погиб 54-летний работник коммунального хозяйства"."Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины с санкцией ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 8 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - объясняет отдел коммуникации.