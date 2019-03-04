Харьковчанин Сергей Богданов потребовал от мэрии навести порядок с городским транспортом и обеспечить комфортный проезд пассажирам.

Петиция была опубликована на сайте горсовета 1 марта.Автор инициативы предложил семь нововведений, которые сделают метрополитен и наземный электротранспорт более удобными. Так, в частности, мужчина просит поставить на остановках информационные таблички и создать онлайн-карту движения, а также проводить проверки технического состояния машин перед выходом на маршрут."Необходимо вывешивать в транспортном изделии акт с числом, должностью и подписью проводившего проверку. Троллейбусы, трамваи, маршрутки ездят разваленными, освещение висит на кусках проводов, крыши текут!", - возмущается Сергей Богданов.По мнению харьковчанина, необходимо забрать у водителей функцию приема оплаты и выдачи билета, а количество пассажиров ограничивать техническими нормами. Еще два предложения мужчины касаются метрополитена: установка на каждой станции урны, а также ликвидация торговли в переходах. За минувшие сутки петицию поддержали 28 человек. Для того, чтобы она была в обязательном порядке рассмотрена мэром Харькова Геннадием Кернесом, инициатива должна собрать пять тысяч голосов.