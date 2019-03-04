Американские военные получили золотой запас группировки, договорившись с боевиками.Военнослужащие армии США из воинского контингента, дислоцировавшегося на территории Сирии, вывезли из страны 50 тонн золота, принадлежавшего террористам ИГИЛ; в провинции Дейр-эз-Зор американские военные смогли договориться с боевиками, сообщает ЗН со ссылкой на сирийское агентство SANA.
Военные получили 40 тонн золота от боевиков в обмен на гарантии безопасности. Еще 10 тонн золотого запаса было обнаружено в других тайниках ИГИЛ в провинции.
Террористы награбили это золото в Ираке и Сирии; награбленное они хранили в своем специальном тайнике около населенного пункта Багхуз в Дейр-эз-Зоре.