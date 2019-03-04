В самом центре Харькова разваливается общежитие для людей с проблемами зрения – в здании смрад, плесень и трещины. При этом жильцам обещали разобраться с проблемами и улучшить условия проживания еще до морозов.

Об этом сообщает портал Контракты.Одна из комнат в общежитии принадлежит Валентине Бурдулюк, которая получила ее еще 30 лет назад. По ее словам, с плесенью в своем жилище она еще может бороться, то с ужасами совместной душевой вынуждена просто смириться: это помещение – одно на все 30 семей, которые здесь проживают и посещают его по списку."У нас здесь администрация поставила обогреватель для того, чтобы чуть-чуть теплее было, потому что температура была 10-12 градусов", – рассказала она.Стоит отметить, что дому – почти 70 лет, и за все это время его ни разу капитально не ремонтировали. Стены в нем покрыты немалыми трещинами, крыльцо разбито, и вдобавок протекает крыша. Здание уже признано аварийным и сколько оно продержится – неизвестно.Комнаты в доме предоставляло предприятие общества слепых, и здание до сих пор находится на его балансе. Однако сейчас его дела идут плохо, и денег на ремонт не хватает, пожаловался директор, признавшись, что дом хотят продать, а жильцов – расселить, однако дальше разговоров дело пока не идет."Ведутся переговоры с потенциальным инвестором. Но пока еще он не готов дать стопроцентный ответ. В раздумьях, скажем так", – отметил директор предприятия Дмитрий Лысун.Жильцы уже год обивают пороги чиновников, требуя провести ремонт. Они решили обратиться лично к мэру и пришли на сессию горсовета."Я пришел, чтобы как-то выступить на горсовете и донести до Геннадия Адольфовича (мэра Харькова Геннадия Кернеса – Ред.) эту информацию. Возможно, ему не так эту информацию доносят, и плохо знает", – предположил Дмитрий Крупка, жилец общежития.Однако слова он так и не получил, а потому был вынужден дожидаться у стен горсовета. Мэр дал указание разобраться в ситуации, а тем временем на беду жильцов откликнулись прохожие. Пока ждали Кернеса – собрали четыре тысячи гривен.Каждому, кто помог слепым людям больше, чем на сто гривен, выдавали наклейку "я помогаю незрячим", таким образом мотивируя людей.