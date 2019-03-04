Необходимое финансирование выделили из областного бюджета в ходе сессии Харьковского облсовета.

Финансирование для создания экспозиции, по информации начальника Управления культуры и туризма ХОГА Олега Яцины, предусмотрено Программой развития культуры и туризма и охраны недвижимого культурного наследия Харьковской области на 2019 - 2023 годы.Как отметила заместитель директора Харьковского исторического музея имени Н.Ф. Сумцова Ольга Сошникова, работы начнут с художественного оформления экспозиции на 1-м этаже.- Постоянно действующая экспозиция будет называться «Від археології до сьогодення. Про історію нашого краю». То есть охватит период от каменного века до 1900 года и расскажет об археологии, этнографии и истории Слобожанщины, - говорит Ольга Сошникова.Она подчеркнула, что экспозицию смогут посетить люди с инвалидностью, так как здание будет соответственно оборудовано. Также она подчеркнула, что экспозиция будет интерактивной.- Будут использоваться новые технические средства, хотя основу, конечно же, составят артефакты из нашей богатой коллекции, - отмечает заместитель директора исторического музея. - Экспозиция будет рассказывать об истории края в контексте страны и мировых событий, но в центре истории находится человек. Эта концепция заложена основателем музея Николаем Сумцовым. Музей должен стать своеобразным коммуникативным центром и площадкой для патриотического воспитания детей.Ольга Сошникова поблагодарила руководителя области Юлию Светличную за поддержку музея.- Исторический оптимизм заключается в том, чтобы, несмотря на трудности, уверенно смотреть в будущее. Глава ХОГА видит перспективу развития нашего региона. Это очень важно в контексте нашего юбилея – в январе 2020 года музею исполнится 100 лет, - подчеркнула Ольга Сошникова.