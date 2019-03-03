Снятие кандидатуры лидера «Объединения «Самопомощь» Андрея Садового с выборов в пользу Анатолия Гриценко даст украинцам положительную перспективу.

Так кандидат в президенты Анатолий Гриценко отреагировал на заявление Андрея Садового.«Спасибо, Андрей Садовой! Психологически непростое, но честное, ответственное и государственное решение. Победное решение! Вместе мы изменим страну и дадим всем украинцам положительную перспективу», – прокомментировал решение Садового Гриценко на своей странице в Facebook.Ранее лидер «Объединения «Самопомощь» Андрей Садовой заявил, что снимает свою кандидатуру на выборах президента и объявил о поддержке Анатолия Гриценко.– Я отзываю свою кандидатуру, объявляю о поддержке Гриценко. Это не безусловная поддержка. Мы в начале следующей недели подпишем публичную сделку. И в этой сделке будут очень важны принципы. Принципы по обороне и безопасности нашего государства, по борьбе с коррупцией, оккупированных территорий, чистоты кадровой политики. Я думаю, это важно для нас всех, – сказал Садовой.Политик добавил, что люди стремятся к объединению демократических сил и он хочет, чтобы это решение привело к победе.