Накануне на таможенном посту «Плетеневка» харьковскими таможенниками были обнаружены старинные предметы, которые гражданин пытался незаконно вывезти в РФ.



Во время таможенного контроля гражданин Украины, который двигался по «красному коридору», заявил об отсутствии предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины. Но, в ходе досмотра его личных вещей были обнаружены ордена времен Второй мировой войны, медали, монеты, церковные предметы и другие с признаками старины, которые гражданин не задекларировал.В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины. Будет проведена дополнительная экспертиза относительно отнесения предметов к историческим и культурным ценностям.