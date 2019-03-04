АО «Харьковоблэнерго» для удобства потребителей вводит идентификацию личных счетов с помощью кода электронных расчетов (Код ЭР).

Данный код является уникальным для Харькова и области – потребителю больше не придется с номером лицевого счета дополнительно указывать свой район.Кроме этого, использование кода ЭР позволит потребителям одинаково оперировать своими личными счетами в личном кабинете АО «Харьковоблэнерго» (учитывает услуги по распределению электроэнергии) и в личном кабинете ЗАО «Харьковэнергосбыт» (учитывает услуги по поставке электроэнергии). В обоих личных кабинетах потребитель будет использовать один и тот же код ЭР. Код ЭР указанный на каждом счете. Ниже на картинке счета место размещения кода ЕР отмечено стрелкой.Так же каждый потребитель может сам определить свой Код ЕР по правилу: XX000NNNNNNN, где две первые цифры соответствуют коду районного отделения, а последние семь цифр – номера лицевого счета. Если номер лицевого счета состоит менее чем из 7 цифр, следует дополнить его слева несколькими нулями.