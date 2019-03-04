Харьковские синхронистки Владислава и Марина Алексеевы выиграли этап Мировой серии во Франции.

Украинки заняли первое место в произвольной программе дуэтов, опередив титулованных соперниц из Японии и Испании.Соревнования проходили в Париже 3 марта.Владислава и Марина получили за свое выступление 91.6333 балла и заняли первое место.Ранее украинские синхронистки завоевали две золотые награды на этапе Мировой серии FINA во Франции. Анастасия Савчук и Марта Федина победили в техническом дуэте, а украинская команда заняла первое место в технической программе среди групп. Также Марта Федина заняла второе место в произвольной программе в соло.