Старшеклассники одной из школ Харьковщины посетили воинскую часть, где представители 92-й отдельной механизированной бригады ознакомили юных патриотов со службой и бытом военных – вооружением и амуницией, продемонстрировали и рассказали о новой системе питания.

Герой Украины капитан Василий Божко провел экскурсию в комнате боевой славы подразделения, рассказал о боевом пути бригады и традициях ее военнослужащих.По словам командования бригады, подобные мероприятия с привлечением учащихся школ Харьковщины и студентов заведений высшего образования будут проводиться еженедельно.Мероприятия состоялись в рамках программы «Украинский патриот».