В минувшее воскресенье произошло знаковое событие в мировой космонавтике. Впервые частный американский космический корабль Crew Dragon успешно стыковался с МКС.

Миссия SpaceX и NASA, предполагающая полет Crew Dragon к МКС и стыковку с ней, проходит успешно. Корабль смог полностью в автоматическом режиме пристыковаться к станции. На данный момент запись онлайн-трансляции располагается в открытом доступе и все желающие могут посмотреть это историческое событие в космосе.Илон Маск неоднократно высказывал опасения по поводу работы корабля в автоматическом режиме, ведь роботизированная рука не помогала в процессе стыковки корабля и станции. К счастью, весь процесс сближения и стыковки Crew Dragon и МКС прошел без проблем.Успешная стыковка Crew Dragon доказала, что вскоре NASA сможет отправлять своих астронавтов на МКС без кораблей «Союз».Космический корабль Crew Dragon имеет самую современную аппаратуру жизнеобеспечения, и может работать как в автоматическом, так и в ручном режиме.Напомним, SpaceX работала над Crew Dragon с 2014-го, после заключения контракта с NASA на $2,6 млрд. Как ранее писало НВ, Crew Dragon должен будет доставлять астронавтов NASA на МКС, поскольку сейчас американская аэрокосмическая администрация вынуждена пользоваться услугами российских “Союзов”.Если за одно место на борту Союза американские исследователи вынуждены платить $81 млн, то стоимость отправки одного астронавта на Crew Dragon снизится до $58 млн. Кроме этого, Союз способен доставить на МКС максимум трех космонавтов, в то время как Crew Dragon под силу выводить на орбиту до 7 людей.Первоначально Илон Маск собирался отправить Crew Dragon на МКС 7 января 2019 года, однако позже запуск был перенесен на 2 марта.