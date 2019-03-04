Заместитель председателя Харьковского областного совета, глава фракции «Відродження» в облсовете Владимир Скоробагач принял участие в праздновании 25-летнего юбилея общественной организации «Ассоциация многодетных семей «АММА».– Мы познакомились с вами пять лет назад, и я знаю, что вы делаете то, что могут далеко не все политики или чиновники. Вы защищаете права малообеспеченных, неполных, приемных семей, семей участников АТО, а самое главное – вместе преодолеваете трудности и делаете счастливыми детей. Благодаря вам тысячи людей знают, что они не одиноки и могут рассчитывать на помощь в трудную минуту, - обратился к гостям праздника Владимир Скоробагач.
Он пожелал Ассоциации не останавливаться на достигнутом и внедрять новые проекты, которые нужны харьковчанам, а также вручил грамоты и благодарности активным членам организации, в том числе почетную награду Харьковского областного совета «Слобожанская слава» президенту Ассоциации Юлии Ибрагим.
В настоящее время «АММА» объединяет более 500 семей, которые воспитывают около 1500 детей.
– Главной целью Ассоциации является защита материнства и детства, а также предоставление информационной, правовой, социально-педагогической, психологической помощи и поддержки многодетным, неполным, малообеспеченным семьям Харьковщины, – сообщила Юлия Ибрагим. – В течение многих лет мы проводим широкую культурно-массовую, просветительскую, профориентационную работу, пропагандируем здоровый образ жизни, воспитываем патриотизм.
Семьи, которые входят в Ассоциацию, получают возможность самореализации в различных видах деятельности, участвуют в конкурсах, выставках творческих работ и концертах, посещают учреждения культуры и искусства, ходят на экскурсии и пр.