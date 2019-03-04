Заместитель председателя Харьковского областного совета, глава фракции «Відродження» в облсовете Владимир Скоробагач принял участие в праздновании 25-летнего юбилея общественной организации «Ассоциация многодетных семей «АММА».

– Мы познакомились с вами пять лет назад, и я знаю, что вы делаете то, что могут далеко не все политики или чиновники. Вы защищаете права малообеспеченных, неполных, приемных семей, семей участников АТО, а самое главное – вместе преодолеваете трудности и делаете счастливыми детей. Благодаря вам тысячи людей знают, что они не одиноки и могут рассчитывать на помощь в трудную минуту, - обратился к гостям праздника Владимир Скоробагач.Он пожелал Ассоциации не останавливаться на достигнутом и внедрять новые проекты, которые нужны харьковчанам, а также вручил грамоты и благодарности активным членам организации, в том числе почетную награду Харьковского областного совета «Слобожанская слава» президенту Ассоциации Юлии Ибрагим.В настоящее время «АММА» объединяет более 500 семей, которые воспитывают около 1500 детей.– Главной целью Ассоциации является защита материнства и детства, а также предоставление информационной, правовой, социально-педагогической, психологической помощи и поддержки многодетным, неполным, малообеспеченным семьям Харьковщины, – сообщила Юлия Ибрагим. – В течение многих лет мы проводим широкую культурно-массовую, просветительскую, профориентационную работу, пропагандируем здоровый образ жизни, воспитываем патриотизм.Семьи, которые входят в Ассоциацию, получают возможность самореализации в различных видах деятельности, участвуют в конкурсах, выставках творческих работ и концертах, посещают учреждения культуры и искусства, ходят на экскурсии и пр.