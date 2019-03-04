При поддержке ХОГА предприятие реализовало проект перевода 4-х блоков Змиевской ТЭС на газовую группу углей. Этот опыт уже распространили на Приднепровскую и Криворожскую электростанции.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА. Во время посещения ООО «Котлотурбопром» Юлия Светличная также ознакомилась с производственными и конструкторскими возможностями Харьковского котельно-механического завода и ЦКБ «Энергопрогресс». Совместно предприятия разрабатывают, изготавливают и монтируют сложнейшее оборудование для теплоэнергоцентралей и теплоэлектростанций не только в Украине, но и за рубежом.Общаясь с коллективом предприятия, глава ХОГА отметила вклад «Котлотурбопрома» в становление энергонезависимости страны в целом и региона, в частности. Она также сообщила, что предприятие является крупным налогоплательщиком, который только за 2018 год перечислил около 69 млн грн налогов в бюджеты различных уровней.– Это не просто показатель вашей работы. Это ваш вклад в социально-экономическое развитие и региона, и государства в целом, - подчеркнула Юлия Светличная. – Я вам благодарна за то, что вы делаете качественную работу и конкурентоспособный продукт. Ваша продукция является маркой Харьковской области и всей Украины.Глава ХОГА отметила, что развитию промышленности в области уделяется особое внимание, так как эта отрасль – ключевая для Харьковского региона.– Уже третий год подряд промышленность в Харьковской области растет – на 15% за три года. Если с 2010 по 2013-й у нас было минус 9 тысяч рабочих мест на производстве, то за последние два года – плюс 4 тысячи рабочих мест. Люди возвращаются на заводы и понимают, что у страны есть будущее, - сказала руководитель области.Сейчас основные проекты, которые реализует «Котлотурбопром», связаны с переводом электростанций Украины, работавших на угле-антраците, на газовую группу углей. Старт процессу положили работы, проведенные на Змиевской ТЭС.– Это программа, которая была создана благодаря активной позиции нашей и главы Харьковской облгосадминистрации, а также компании «Центрэнерго» и Змиевской ТЭС. Юлия Александровна поддержала и вместе с нами пробивала этот вопрос, - рассказал генеральный директор ООО «Котлотурбопром» Александр Греховодов. – Благодаря этому проекту сегодня во всей Украине горит свет и нет веерных отключений. Он уже запущен на Змиевской ТЭС и Приднепровской станции. Сейчас работы идут на Криворожской. Мы смогли обойтись без луганских и донецких антрацитов, используя днепропетровский и волынский уголь. Это реальная энергонезависимость Украины.Юлия Светличная подчеркнула, что у предприятия сегодня есть возможности расширять свой портфель заказов и объемы производства, выходя на новые рынки. В том числе, она сообщила, что возможностями «Котлотурбопрома» заинтересовались европейские партнеры, которым глава ХОГА презентовала предприятие.Во время встречи с коллективом ООО «Котлотурбопром» Юлия Светличная также передала государственную награду – орден за заслуги III степени - генеральному директору предприятия Александру Греховодову.