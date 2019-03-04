Президент Украины Петр Порошенко поручил подготовить заседание Совета нацбезопасности и обороны по вопросу реформирования Укроборонпрома.

"Мы давно планировали заседание СНБО по вопросам реформирования Укроборонпрома и усиление прозрачности его деятельности", - написал глава украинского государства в Twitter.

Он добавил, что на заседании будет обсуждаться вопроса расширения правительственного, парламентского и общественного контроля за деятельностью оборонного сектора.

Петр Порошенко поручил подготовить заседание секретарю СНБО Александру Турчинову.

Кроме того, Президент Украины уволил Олега Гладковского с поста первого замсекретаря СНБО

Об этом Петр Порошенко сообщил в Twitter.

"Сегодня утром перед отлетом в Николаев подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО. Так же он снят и с должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля", - написал президент.

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