Президент Украины Петр Порошенко поручил подготовить заседание Совета нацбезопасности и обороны по вопросу реформирования Укроборонпрома.

"Мы давно планировали заседание СНБО по вопросам реформирования Укроборонпрома и усиление прозрачности его деятельности", - написал глава украинского государства в Twitter.Он добавил, что на заседании будет обсуждаться вопроса расширения правительственного, парламентского и общественного контроля за деятельностью оборонного сектора.Петр Порошенко поручил подготовить заседание секретарю СНБО Александру Турчинову.Кроме того, Президент Украины уволил Олега Гладковского с поста первого замсекретаря СНБООб этом Петр Порошенко сообщил в Twitter."Сегодня утром перед отлетом в Николаев подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО. Так же он снят и с должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля", - написал президент.