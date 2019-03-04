В Харькове четыре человека получили ранения в ДТП с участием автомобиля патрульной полиции, которое произошло около двух часов ночи 4 марта на перекрестке улиц Валентиновской и Гвардейцев Широнинцев.

Как сообщает Facebook-сообщество UA: Харків, на Салтовке столкнулись Lexus GS 250 и патрульная Toyota Prius.По словам спикера патрульной полиции Харьковской области Карины Курбановой, полицейский автомобиль ехал на вызов – со включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.В результате столкновения травмы получили водитель и двое пассажиров полицейской машины, а также водитель Lexus. Все пострадавшие были госпитализированы. В настоящее время обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа.