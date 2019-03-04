Ученые из Массачусетского технологического института создали аналог волшебной шляпы из вселенной Гарри Поттера.Как сообщает ЗН со ссылкой на The Boston Globe, шляпа способна регистрировать активность мозга, анализировать ее и определять предметы, о которых думает человек.
Исследователи отмечают, что на самом деле шляпа – это всего лишь изделие из ткани, которое они использовали для того, чтобы придать устройству магический вид. В шляпу встроили носимый электроэнцефалограф с 14 электродами, которые размещаются в разных частях головы. Кроме того, ученые использовали технологию машинного обучения, которая распознает паттерны мозговой активности.
Перед началом работы исследователи показали пользователям серию рисунков и попросили представить изображенные на них объекты. В это время устройство записывало активность мозга и ассоциировало ее с действиями или объектами. После этого шляпа задает пользователю ряд вопросов, которые подразумевают бинарный ответ, а пользователь может сам выбрать, о чем он думает. При этом, ему не нужно произносить ответы вслух, шляпа распознает активность мозга и может определить, что задумал человек, который ее надел.