Харьковский Центр гендерной культуры в марте проводит Месяц женской истории.

Месяц женской истории проводят во многих странах, чтобы подчеркнуть роль женщин в истории человечества. Инициатива приурочена к Международному дню борьбы за права женщин. Цель такой акции - привлечь внимание общественности к историческому прошлому, в котором женщины боролись за свои права.Харьковчане присоединятся к международной инициативе в третий раз. Команда Центра гендерной культуры подготовила различные тематические мероприятия, среди которых – старт проекта «365 женских историй Харькова», арт-проект «Фотосалон Олимпии де Гуж», встречи в Клубе активных женщин GoWomen, фотовыставка «Женщины свидетельствуют» и другие интересные активности.Музей женской и гендерной истории, который вносит свой вклад в формирование общественного мнения, в Харькове работает на улице. Мироносицкой. В марте музею исполняется 10 лет.