Сколько бы ни стоил проезд в общественном транспорте, всегда найдутся те, кто захочет проехать бесплатно. Одного из таких «зайцев» заприметила кондуктор трамвая.

Мужчина примостился сзади на сцепку трамвая и рассчитывал спокойно на свежем воздухе и даром добраться до места назначения, но карма настигла его прежде, чем транспорт прибыл на нужную остановку. «Хитрый» товарищ попал в поле зрения кондуктора, и она, недолго думая, вышла из вагона и дала пенделя ничего не подозревающему «внештатному» пассажиру. Об этом сообщает «Политека».Эпичный момент снял видеорегистратор проезжающего в этот момент автомобиля, а опубликовали запись в группе «Харьковские Будни» в социальной сети Facebook. Отметим, что парень не стал выяснять отношения с кондуктором и просто перешел на другую сторону дороги.В свою очередь пользователей увиденное повеселило.«Волшебный пендель от доброй волшебницы», «Написал бы, что «Прошу в моей смерти никого не винить» и пусть хоть на крыше едет», «Какая жестокость. Бедный заяц», «У людей крыша едет….», «Люся! Ты супер!!!», – пишут они под публикацией.Отметим, что подобное путешествие могло бы закончиться и гораздо плачевнее, если бы юноша не удержался и свалился на проезжую часть. Тем более, что буквально парой дней ранее под колесами трамвая погиб харьковчанин.