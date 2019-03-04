В состав Харьковской епархии Православной Церкви Украины вошли две общины Харьковской и одна Луганской областей.

Об этом сообщает Медиа группа Объектив.В ПЦУ вошли приходы:– поселка Тарановка Змиевского района — храм Святого Архангела Михаила со священником из УПЦ МП;– поселка Глушковка Купянского района — храм Рождества Пресвятой Богородицы со священником из УАПЦ (о);– города Сватово Луганской области — храм Покрова Пресвятой Богородицы со священником из УАПЦ (о).Решение приходов о вхождении в ПЦУ одобрил управляющий епархией ПЦУ епископ Митрофан.