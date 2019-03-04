В состав Харьковской епархии Православной Церкви Украины вошли две общины Харьковской и одна Луганской областей.

Об этом сообщает Медиа группа Объектив.

В ПЦУ вошли приходы:

– поселка Тарановка Змиевского района — храм Святого Архангела Михаила со священником из УПЦ МП;

– поселка Глушковка Купянского района — храм Рождества Пресвятой Богородицы со священником из УАПЦ (о);

– города Сватово Луганской области — храм Покрова Пресвятой Богородицы со священником из УАПЦ (о).

Решение приходов о вхождении в ПЦУ одобрил управляющий епархией ПЦУ епископ Митрофан.

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