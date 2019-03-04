Лунный календарь удачи на март 2019 подскажет благоприятные и опасные дни месяца.Планируйте расписание важных дел, используя лунные подсказки Meteoprog. Не пропустите самые благоприятные дни месяца, чтобы загадать заветное желание. И будьте осторожны в неудачные и опасные периоды.
Благоприятные дни в марте 2019 года:
– 7 марта – 2 лунные сутки, растущая Луна в знаке Овна;
– 9 марта – 4 лунные сутки, растущая Луна в знаке Овна;
– 11 марта – 6 лунные сутки, растущая Луна в Тельце;
– 12 марта – 7 лунные сутки, растущая Луна в Близнецах;
– 15 марта – 10 лунные сутки, растущая Луна в знаке Рака;
– 16 марта – 11 лунные сутки, растущая Луна в знаке Рака. Самый благоприятный день месяца;
– 18 марта – 13 лунные сутки, растущая Луна во Льве;
– 19 марта – 14 лунные сутки, растущая Луна в Деве;
– 22 марта – 17 лунные сутки, убывающая Луна в Весах;
– 27 марта – 21 лунные сутки, убывающая Луна в Козероге;
– 28 марта – 22 лунные сутки, убывающая Луна в Козероге;
– 30 марта – 24 лунные сутки, убывающая Луна в Водолее;
– 31 марта – 25 лунные сутки, убывающая Луна в Водолее.
Неблагоприятные дни в марте 2019 года:
– 5 марта – 29 лунные сутки, убывающая Луна в Рыбах;
– 6 марта – 30/1 лунные сутки, новолуние в 18.04;
– 8 марта – 3 лунные сутки, растущая Луна в знаке Овна;
– 10 марта – 5 лунные сутки, растущая Луна в Тельце;
– 13 марта – 8 лунные сутки, растущая Луна в Близнецах;
– 14 марта – 9 лунные сутки, растущая Луна в знаке Рака;
– 17 марта – 12 лунные сутки, растущая Луна во Льве;
– 20 марта – 15 лунные сутки, растущая Луна в Деве;
– 21 марта – 16 лунные сутки, полнолуние в 03.43. Луна в Весах;
– 23 марта – 18 лунные сутки, убывающая Луна в Скорпионе;
– 24 марта – 19 лунные сутки, убывающая Луна в Скорпионе;
– 25 марта – 20 лунные сутки, убывающая Луна в Стрельце;
– 26 марта – продолжаются 20-е лунные сутки;
– 29 марта – 23 лунные сутки, убывающая Луна в Козероге.
В какие дни марта не стоит идти в парикмахерскую
Весна – лучшее время для ухода за собой и экспериментов с собственной внешностью. В марте наши предки начинали готовить землю к будущим посевам, убирали мусор на полях и в садах, проводили генеральную уборку жилища и стригли волосы, чтобы избавиться от негативной энергии.
Лунные фазы оказывают значительное влияние на все сферы жизнедеятельности человека, в том числе числе и на рост волос. Американский психиатр Арнольд Либер объясняет это тем, что организм человека на 80% состоит из воды, а значит, фазы Луны, вызывающие отливы и приливы в Мировом океане, таким же образом воздействуют и на людей.
Однако на самом деле недостаточно знать только фазу Луны. По мнению астрологов, на качество волос влияют созвездия, планеты и расположение Луны на небосводе, так что утверждение о том, что стрижку желательно делать на растущую Луну, не совсем верно.
Немаловажным фактором является и положение спутника Земли в определенном знаке Зодиака. Наиболее благоприятными днями для обновления прически будут те, в которые Луна находится в Тельце, Деве, Козероге или Льве. Волосы, остриженные в этот период, будут хорошо расти и меньше подвергаться сечению. Если же необходимо придать новой прическе легкости и воздушности, но чтобы это не отразилось на состоянии волос и их качестве, отправляйтесь к мастеру во время нахождения Луны в Близнецах или Весах.
Как сообщает Meteoprog, первый месяц весны порадует суперблагоприятным периодом для стрижки волос и посещения салона.
Наилучшие дни для стрижки волос в марте 2019 года:
– 11 марта (00.00–07.55) – Луна в Тельце;
– 18 марта (13.40–17.20) – Луна во Льве;
– 19 марта (03.40–22.10) – Луна в Деве;
– 20 марта (12.35–17.40) – Луна в Деве.
Благоприятные дни для стрижки волос в марте 2019 года:
– 7 марта – растущая Луна;
– 11 марта – растущая Луна;
– 12 марта – растущая Луна ;
– 18 марта – растущая Луна;
– 19 марта – растущая Луна;
– 20 марта – растущая Луна;
– 28 марта – убывающая Луна.
Неблагоприятные дни для стрижки волос в марте 2019:
– 15 марта – растущая Луна;
– 22 марта – убывающая Луна;
– 31 марта – убывающая Луна.
Чем заняться огородникам и садоводам в марте
Весенние работы в саду и огороде стартуют со снятия зимних укрытий для растений. Когда земля оттает, можно начинать готовить места для посадки растений.
В первый весенний месяц можно сеять семена некоторых овощей и зелени. Если погода позволяет, допустимо сеять в грунт стойкие к низким температурам овощи: бобы, горох, редис, пастернак, морковь, шпинат, петрушку, лук на перо, чеснок.
Грядки с семенами лучше накрыть мешковиной, чтобы уберечь побеги от низкой температуры.
Во второй половине месяца пора начинать готовить рассаду томатов и сладкого перца, можно сеять семена в специальные контейнеры.
В марте продолжается обрезка плодовых деревьев и кустов: яблонь, груш, слив, смородины и крыжовника. Молодым деревцам следует удалить побеги, растущие с внешней стороны кроны.
Под конец месяца, если температура воздуха будет удерживаться выше 0°C, можно начинать снимать зимние укрытия с деревьев и кустов. Делать это надо в пасмурный день, чтобы у растений не было стресса от перепадов температуры. В конце марта можно высаживать декоративные кусты и деревья. После посадки растениям необходим обильный полив, особенно в сухую погоду. Также стоит подрезать посаженные в прошлом сезоне живые изгороди. Уместна обрезка декоративных кустов и деревьев, цветущих в конце весны – начале лета. Но растения, которые цветут весной, нужно обрезать только после того, как они отцвели.
Деревья и кусты можно подкормить компостом или многокомпонентным удобрением. Под хвойными растениями следует разложить измельченную кору, чтобы приостановить развитие сорняков.
На клумбы с многолетниками пора вносить жидкие многокомпонентные удобрения. Когда грунт разморозится, можно готовить места под посадку новых растений: удалять сорняки, перекапывать землю. Затем следует подождать несколько дней, пока грунт даст усадку. Если погода позволяет, можно сажать хризантемы и папоротники.
Если проклюнулись растения, высаженные в феврале, необходимо поставить их в теплое и солнечное место с высокой влажностью воздуха. Систематически поливать, но следить, чтобы не было переувлажнения.
5 марта – 29-е лунные сутки, убывающая Луна в Рыбах. Дни листьев. Благоприятно поливать и удобрять растения.
6 марта – 30/1-е лунные сутки, новолуние в 18.04. День отдыха. Ничего делать нельзя.
7 марта – 2-е лунные сутки, растущая Луна в Овне. Дни плодов. Удачный день для любых манипуляций с растениями. Можно поливать, пересаживать, подкармливать комнатные цветы.
8 марта – 3-е лунные сутки, растущая Луна в знаке Овна. Благоприятный день для посева листовых овощей, борьбы с вредителями.