Лунный календарь удачи на март 2019 подскажет благоприятные и опасные дни месяца.

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Планируйте расписание важных дел, используя лунные подсказки Meteoprog. Не пропустите самые благоприятные дни месяца, чтобы загадать заветное желание. И будьте осторожны в неудачные и опасные периоды.– 7 марта – 2 лунные сутки, растущая Луна в знаке Овна;– 9 марта – 4 лунные сутки, растущая Луна в знаке Овна;– 11 марта – 6 лунные сутки, растущая Луна в Тельце;– 12 марта – 7 лунные сутки, растущая Луна в Близнецах;– 15 марта – 10 лунные сутки, растущая Луна в знаке Рака;– 16 марта – 11 лунные сутки, растущая Луна в знаке Рака. Самый благоприятный день месяца;– 18 марта – 13 лунные сутки, растущая Луна во Льве;– 19 марта – 14 лунные сутки, растущая Луна в Деве;– 22 марта – 17 лунные сутки, убывающая Луна в Весах;– 27 марта – 21 лунные сутки, убывающая Луна в Козероге;– 28 марта – 22 лунные сутки, убывающая Луна в Козероге;– 30 марта – 24 лунные сутки, убывающая Луна в Водолее;– 31 марта – 25 лунные сутки, убывающая Луна в Водолее.– 5 марта – 29 лунные сутки, убывающая Луна в Рыбах;– 6 марта – 30/1 лунные сутки, новолуние в 18.04;– 8 марта – 3 лунные сутки, растущая Луна в знаке Овна;– 10 марта – 5 лунные сутки, растущая Луна в Тельце;– 13 марта – 8 лунные сутки, растущая Луна в Близнецах;– 14 марта – 9 лунные сутки, растущая Луна в знаке Рака;– 17 марта – 12 лунные сутки, растущая Луна во Льве;– 20 марта – 15 лунные сутки, растущая Луна в Деве;– 21 марта – 16 лунные сутки, полнолуние в 03.43. Луна в Весах;– 23 марта – 18 лунные сутки, убывающая Луна в Скорпионе;– 24 марта – 19 лунные сутки, убывающая Луна в Скорпионе;– 25 марта – 20 лунные сутки, убывающая Луна в Стрельце;– 26 марта – продолжаются 20-е лунные сутки;– 29 марта – 23 лунные сутки, убывающая Луна в Козероге.Лунные фазы оказывают значительное влияние на все сферы жизнедеятельности человека, в том числе числе и на рост волос. Американский психиатр Арнольд Либер объясняет это тем, что организм человека на 80% состоит из воды, а значит, фазы Луны, вызывающие отливы и приливы в Мировом океане, таким же образом воздействуют и на людей.Однако на самом деле недостаточно знать только фазу Луны. По мнению астрологов, на качество волос влияют созвездия, планеты и расположение Луны на небосводе, так что утверждение о том, что стрижку желательно делать на растущую Луну, не совсем верно.Немаловажным фактором является и положение спутника Земли в определенном знаке Зодиака. Наиболее благоприятными днями для обновления прически будут те, в которые Луна находится в Тельце, Деве, Козероге или Льве. Волосы, остриженные в этот период, будут хорошо расти и меньше подвергаться сечению. Если же необходимо придать новой прическе легкости и воздушности, но чтобы это не отразилось на состоянии волос и их качестве, отправляйтесь к мастеру во время нахождения Луны в Близнецах или Весах.Как сообщает Meteoprog, первый месяц весны порадует суперблагоприятным периодом для стрижки волос и посещения салона.– 11 марта (00.00–07.55) – Луна в Тельце;– 18 марта (13.40–17.20) – Луна во Льве;– 19 марта (03.40–22.10) – Луна в Деве;– 20 марта (12.35–17.40) – Луна в Деве.– 7 марта – растущая Луна;– 11 марта – растущая Луна;– 12 марта – растущая Луна ;– 18 марта – растущая Луна;– 19 марта – растущая Луна;– 20 марта – растущая Луна;– 28 марта – убывающая Луна.– 15 марта – растущая Луна;– 22 марта – убывающая Луна;– 31 марта – убывающая Луна.В первый весенний месяц можно сеять семена некоторых овощей и зелени. Если погода позволяет, допустимо сеять в грунт стойкие к низким температурам овощи: бобы, горох, редис, пастернак, морковь, шпинат, петрушку, лук на перо, чеснок.Грядки с семенами лучше накрыть мешковиной, чтобы уберечь побеги от низкой температуры.Во второй половине месяца пора начинать готовить рассаду томатов и сладкого перца, можно сеять семена в специальные контейнеры.В марте продолжается обрезка плодовых деревьев и кустов: яблонь, груш, слив, смородины и крыжовника. Молодым деревцам следует удалить побеги, растущие с внешней стороны кроны.Под конец месяца, если температура воздуха будет удерживаться выше 0°C, можно начинать снимать зимние укрытия с деревьев и кустов. Делать это надо в пасмурный день, чтобы у растений не было стресса от перепадов температуры. В конце марта можно высаживать декоративные кусты и деревья. После посадки растениям необходим обильный полив, особенно в сухую погоду. Также стоит подрезать посаженные в прошлом сезоне живые изгороди. Уместна обрезка декоративных кустов и деревьев, цветущих в конце весны – начале лета. Но растения, которые цветут весной, нужно обрезать только после того, как они отцвели.Деревья и кусты можно подкормить компостом или многокомпонентным удобрением. Под хвойными растениями следует разложить измельченную кору, чтобы приостановить развитие сорняков.На клумбы с многолетниками пора вносить жидкие многокомпонентные удобрения. Когда грунт разморозится, можно готовить места под посадку новых растений: удалять сорняки, перекапывать землю. Затем следует подождать несколько дней, пока грунт даст усадку. Если погода позволяет, можно сажать хризантемы и папоротники.Если проклюнулись растения, высаженные в феврале, необходимо поставить их в теплое и солнечное место с высокой влажностью воздуха. Систематически поливать, но следить, чтобы не было переувлажнения.5 марта – 29-е лунные сутки, убывающая Луна в Рыбах. Дни листьев. Благоприятно поливать и удобрять растения.6 марта – 30/1-е лунные сутки, новолуние в 18.04.7 марта – 2-е лунные сутки, растущая Луна в Овне. Дни плодов. Удачный день для любых манипуляций с растениями. Можно поливать, пересаживать, подкармливать комнатные цветы.8 марта – 3-е лунные сутки, растущая Луна в знаке Овна. Благоприятный день для посева листовых овощей, борьбы с вредителями.