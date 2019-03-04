21 февраля на предприятии Алексеевской исправительной колонии №25 возобновлено производство «малозаметного препятствия типа МЗП». Это изделие изготавливается для использования в Вооруженных силах.

На предприятии колонии №25 идет работа по выполнению заказа от Министерства обороны Украины, сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний.21 февраля возобновлено производство «малозаметного препятствия типа МЗП». Это изделие изготавливается для использования в Вооруженных силах. Малозаметное препятствие (путанка) является серьезным препятствием для колесной и гусеничной техники. Проволочные кольца наматываются на колеса или гусеницы и стопорят прокрутку колес. Проволока очень тонкая, поэтому такая помеха незаметна, она относится к инженерным заграждениям сдерживающего типа, представляет собой объемное заграждение из колец высокоуглеродистой проволоки.– Персонал учреждения и осужденные, работающие над заказом, воспринимают его выполнение как личный вклад в повышение обороноспособности страны, – отметил начальник учреждения полковник внутренней службы Эдуард Рыженко.Открытие участка сборки МЗП позволило трудоустроить 40 осужденных. Общий объем заказа – 700 комплектов на 378 тыс грн. Уже изготовлено 100 комплектов продукции.