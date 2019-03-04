Ученые из Йельского университета (США) нашли биологически обусловленную причину счастливого брака – оказывается, долговременной гармонии в отношениях достигают партнеры с определенным генотипом.

Об этом исследовании рассказал МедикФорум со ссылкой на EurekAlert.Ученые пригласили для участия в проекте 178 женатых пар в возрасте от 37 до 90 лет. Все участники проходили психологическое тестирование. Кроме того, у каждого был взят образец слюны для анализа ДНК.В результате исследователи пришли к выводу о том, что большое влияние на счастливый брак оказывает тот факт, обладают или нет партнеры GG-генотипом. Данный тип является генетическим вариантом окситоцинового рецептора OXTR rs53576, активность которого связана с развитием таких черт характера, как эмоциональная стабильность, эмпатия, коммуникабельность.«Когда в окситоциновом рецепторе хотя бы одного из партнеров имеется GG-генотип, супруги в гораздо большей степени чувствуют свою удовлетворенность браком», - указали ученые на генетическую причину счастливой семейной жизни.Кроме того, исследование показало, что данный генетический вариант связан с уменьшением тревожных привязанностей к своему партнеру. Ученые поясняют, что тревожные привязанности характерны для людей, которые имеют проблемы с самооценкой и крайне чувствительны к негативным реакциям партнера, от которого ждут постоянного одобрения и поддержки, чтобы ощущать уверенность. Уменьшение интенсивности таких привязанностей идет на пользу браку, отметили эксперты.