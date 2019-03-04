Бесценный исторический артефакт год назад был обнаружен на эстонской таможне у гражданина Украины.

Об этом сообщает Медиа группа Объяктив.Как выяснилось артефакту, условно названному “Меч викинга”, более тысячи лет. Он был обнаружен “черными археологами”, предположительно, во Львовской области, позже изъят во время опытки вывоза за пределы Украины, и теперь, после реставрации будет передан Львовскому историко-краеведческому музею. Как сообщили в Министерстве культуры Украины, передача артефакта состоится 5 марта.Отделка и символика меча свидетельствуют о том, что он мог принадлежать военной элите, а характерные повреждения серебряной инкрустации и деталей декора – что его использовали в течение длительного времени, возможно, передавали по наследству как реликвию.