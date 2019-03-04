Харьковский районный суд вынес приговор водителю, который в нетрезвом состоянии протаранил остановку с людьми.

Соответствующий документ был опубликован в Едином реестре судебных решений, сообщает newsroomНапомним, 14 сентября минувшего года в поселке Васищево 41-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением, съехал с дороги и влетел в остановку, разрушив каменную стену. В результате случившегося под колесами машины оказались трое пешеходов. Для одной из женщин травмы оказались смертельными, двое других получили переломы. Как выяснили правоохранители, виновник ДТП был пьян.Во время разбирательства уроженец Харькова признал свою вину, но оспорил суммы компенсации, указанные в гражданских исках. За нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека, суд приговорил его к шести годам лишения свободы с трехлетним запретом на вождение. Кроме того, мужчину обязали выплатить потерпевшим 337 тысяч гривен. На данный момент решение служителей Фемиды не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.