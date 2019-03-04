Сумма налогов за два месяца текущего года превысила прошлогодний сбор на 2 842,7 млн грн.

Об этом проинформировал руководитель фискальной службы Харьковской области Николай Рыбаков.– Темп роста сбора платежей к соответствующему периоду прошлого года составил 165,4 процента. Общая сумма поступлений составила 7,2 млрд. грн. Поэтому положительная динамика сохраняется, – отметил Николай Рыбаков.При этом, в Государственный бюджет за январь-февраль поступило 4,5 млрд грн, в местный бюджет – 2,7 млрд грн.Почти 2 млрд грн НДФЛ – плюс 335 млн грн от прошлогоднего показателя. Более миллиарда НДС – в сравнении с прошлогодним периодом поступления выросли на 194 млн грн. Налога на прибыль обеспечено 200,9 млн грн – в сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 20 млн грн. Военного сбора поступило 166,5 млн грн – плюс 36,2 млн грн по сравнению с прошлогодним показателем.