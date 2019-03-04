Отстранение от должностей руководителей ГП "Изюмский приборостроительный завод" и ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова" не отразится на выполнении заказов предприятий.

Об этом, как пишет "UA:Харьков", заявили в "Укроборонпроме"."На период отстранения директора ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова" исполнение обязанностей директора возложено на заместителя директора Виталия Корнеева. На период отстранения директора ГП "Изюмский приборостроительный завод" исполнение обязанностей директора возложено на заместителя директора Руслана Гроша. Указанные шаги являются вынужденными и не способствуют планомерной работе предприятий, но в концерне уверены, что Виталий Корнеев и Руслан Грош обеспечат полное и своевременное выполнение обязательств предприятий перед государством", - отметили в "Укроборонпроме".