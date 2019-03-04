В Китае археологи обнаружили напиток "наделяющий вечной молодостью".Об этом сообщает Корреспондент.net со ссылкой на Синьхуа.
Находку обнаружили во время раскопок древней гробницы, принадлежавшей богатой семье из династии Западная Хань. Гробница датируется примерно 202 годом до нашей эры.
Археологи нашли 3,5 литра напитка, пахнущего алкоголем. Поэтому специалисты сначала подумали, что это ликер. Эликсир был спрятан в могиле в бронзовом горшке.
После проведения химического анализа, оказалось, что жидкость состоит из нитрата калия и алунита. Этот рецепт известен из древних даосских текстов, как компоненты проекта бессмертия.