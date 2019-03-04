В течение апреля, мая и июня будет осуществляться призыв на срочную военную службу в Харьковской области.

Призыву подлежит 10 871 юноша. При этом все военнослужащие срочной службы не привлекаются к выполнению задач во время операции Объединенных сил на Донбассе, – передает корреспондент МГ “Объектив”.На военнослужащих распространяются социальные гарантии, сохраняются рабочие места и средняя заработная плата.– Всем призывникам, которые призываются на срочную военную службу, выплачивается компенсация в размере трех с половиной тысяч гривен. При увольнении выплачивается денежная компенсация в размере 1960 гривен. Военнослужащие срочной службы находятся на полном государственном обеспечении: одежда, питание, – подчеркнул военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата Юрий Калгушкин.В областном комиссариате отметили, что уважительными причинами неявки в военные комиссариаты могут быть только препятствия стихийного характера, болезнь призывника или смерть близких родственников. За нарушение воинского учета грозит административная или даже уголовная ответственность.