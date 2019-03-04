Три автомобиля загорелись в ночь на 3 марта на проспекте Науки в Харькове. Информация о пожаре поступила в 2.11.

Установлено, что первым загорелся автомобиль Ford Fusion, который полностью сгорел. От него загорелись автомобили Audi А-5 и Shkoda Super b, у них повреждены бамперы.По предварительной информации, причиной пожара стал поджог.По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.