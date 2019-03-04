Британские спецслужбы расследовали необычную деятельность в посольстве России в Лондоне в дни до и после отравления нервнопаралитическом веществом "Новичок" бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери ровно год назад.

Об этом передает ЗН со ссылкой на газету The Guardian.Спецслужбы MI5, MI6 и "Центр правительственной связи" изучали "интенсивные приходы и уходы" в здании в дни, предшествовавшие отравлению бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщил источник в Press Association.Направления расследования включали "очень активное и беспрецедентное" движение вокруг посольства в то время. "Как и следовало ожидать, британские службы безопасности присматривают за известными и необъявленными сотрудниками внешней разведки", - сказал источник.Британия обвинила Россию в том, что она стоит за атакой. В марте прошлого года Тереза ​​Мэй выслала 23 подозреваемых российских шпионов из лондонского посольства, что стало крупнейшей массовой высылкой дипломатов со времен Холодной войны.В сентябре Скотланд-Ярд и Королевская прокуратура заявили, что было достаточно доказательств, чтобы обвинить двух россиян, "Александра Петрова" и "Руслана Боширова", в совершении преступлений, в том числе в заговоре с целью убийства после того, как они были зафиксированы камерами видеонаблюдения в Солсбери за день до нападения. Предполагается, что они сотрудники военной разведки России - ГРУ.Россия неоднократно отрицала какую-либо причастность, причем Владимир Путин заявил, что двое подозреваемых являются гражданскими лицами. Во время телевизионного интервью "Петров" и "Боширов" сказали, что они посетили Солсбери, чтобы посмотреть на знаменитый собор.