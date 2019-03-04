Оба фигуранта дела о кровавом ДТП в Харькове, Елена Зайцева и Геннадий Дронов, которым суд вынес приговор в виде лишения свободы сроком на 10 лет, виновны, хотя и степень их вины разная. Однако жалость к Дронову и петиция о помиловании — это «театр абсурда».

Об этом в Facebook написал адвокат Дмитрий Марцони.«После оглашения приговора сторона Дронова и некоторые граждане начали активно разгонять месседжи „Дронов вообще не виновен“, „Мажорка потянула за собой невинного“, „Судилище над невиновным“, „Да мужика вообще ни за что!“ и прочее. Апогеем всего этого театра абсурда стала петиция о помиловании, которая также ретранслировалась защитой Дронова. Я чрезвычайно горд тем, что в этом деле с первой минуты говорю лишь то, что я считаю правильным и справедливым. Поэтому такие действия я считаю трешем, фарсом и очередным оскорблением чувств потерпевших», — пишет юрист.Он подчеркивает, что степень вины Дронова меньше. Но прокуратура уклонилась от установления степени вины каждого из участников ДТП.«Но для меня абсолютно точно установлено, что Геннадий Дронов также ВИНОВЕН в совершении данного преступления, потому что он не остановился в положенном месте, а именно до светофора по направлению его движения (в случае отсутствия стоп-линии). Он начал движение на запрещающий сигнал светофора с максимальным ускорением для машины с объемом двигателя 5 литров», — отмечает Марцони.По его мнению, единственным правильным действием для Дронова было признание своей вины в этих моментах, полное содействие следствию для максимальной его оперативности и скорого окончания.«Но вместо этого, Геннадий вместе со своими адвокатами начинают реализовать стратегию защиты „узник совести“. Абсолютно отвергать свою вину, затягивать досудебное, а затем и судебное следствие своей „борьбой“ за статус невиновного, просить полностью оправдать в итоге», — уточняет адвокат, отмечая, что позиция Дронова была такой, что «он по-человечески раскаивается, но никакой правовой вины его нет».По словам юриста, некоторые граждане стали поддерживать Дронова и петицию в его поддержку, чем показали большую проблему в обществе под названием: «Я невиновен ибо чуточку нарушил».Марцони считает, что если бы Дронов с самого начала признал то, что реально совершил, то потерпевшие бы сами просили суд рассмотреть ему наказание меньшее, чем максимальное. Возможно, по словам юриста, он бы получил максимум 7 лет.«После того, как Дронов не признал вину на базе экспертизы своего же защитника, их действия для меня лично потеряли характер объективных в борьбе за правду. А ввиду последних событий с петициями — переросли в статус фарса. В случае продолжения развития такой позиции — не вижу никакой возможности в апелляции для уменьшения Геннадию Дронову наказания в виде 10 лет лишения свободы с 3 годами лишения права управлять транспортным средством. Хотя объективно для этого могут быть основания», — резюмирует Марцони.