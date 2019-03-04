Оба фигуранта дела о кровавом ДТП в Харькове, Елена Зайцева и Геннадий Дронов, которым суд вынес приговор в виде лишения свободы сроком на 10 лет, виновны, хотя и степень их вины разная. Однако жалость к Дронову и петиция о помиловании — это «театр абсурда».Об этом в Facebook написал адвокат Дмитрий Марцони.
«После оглашения приговора сторона Дронова и некоторые граждане начали активно разгонять месседжи „Дронов вообще не виновен“, „Мажорка потянула за собой невинного“, „Судилище над невиновным“, „Да мужика вообще ни за что!“ и прочее. Апогеем всего этого театра абсурда стала петиция о помиловании, которая также ретранслировалась защитой Дронова. Я чрезвычайно горд тем, что в этом деле с первой минуты говорю лишь то, что я считаю правильным и справедливым. Поэтому такие действия я считаю трешем, фарсом и очередным оскорблением чувств потерпевших», — пишет юрист.
Он подчеркивает, что степень вины Дронова меньше. Но прокуратура уклонилась от установления степени вины каждого из участников ДТП.
«Но для меня абсолютно точно установлено, что Геннадий Дронов также ВИНОВЕН в совершении данного преступления, потому что он не остановился в положенном месте, а именно до светофора по направлению его движения (в случае отсутствия стоп-линии). Он начал движение на запрещающий сигнал светофора с максимальным ускорением для машины с объемом двигателя 5 литров», — отмечает Марцони.
По его мнению, единственным правильным действием для Дронова было признание своей вины в этих моментах, полное содействие следствию для максимальной его оперативности и скорого окончания.
«Но вместо этого, Геннадий вместе со своими адвокатами начинают реализовать стратегию защиты „узник совести“. Абсолютно отвергать свою вину, затягивать досудебное, а затем и судебное следствие своей „борьбой“ за статус невиновного, просить полностью оправдать в итоге», — уточняет адвокат, отмечая, что позиция Дронова была такой, что «он по-человечески раскаивается, но никакой правовой вины его нет».
По словам юриста, некоторые граждане стали поддерживать Дронова и петицию в его поддержку, чем показали большую проблему в обществе под названием: «Я невиновен ибо чуточку нарушил».
Марцони считает, что если бы Дронов с самого начала признал то, что реально совершил, то потерпевшие бы сами просили суд рассмотреть ему наказание меньшее, чем максимальное. Возможно, по словам юриста, он бы получил максимум 7 лет.
«После того, как Дронов не признал вину на базе экспертизы своего же защитника, их действия для меня лично потеряли характер объективных в борьбе за правду. А ввиду последних событий с петициями — переросли в статус фарса. В случае продолжения развития такой позиции — не вижу никакой возможности в апелляции для уменьшения Геннадию Дронову наказания в виде 10 лет лишения свободы с 3 годами лишения права управлять транспортным средством. Хотя объективно для этого могут быть основания», — резюмирует Марцони.