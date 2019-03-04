Долгий просмотр телевизора приводит к снижению когнитивных способностей у пожилых людей.Исследователи из Университетского колледжа Лондона проанализировали данные более 3,5 тысячи человек в возрасте 50 лет и старше. Участники эксперимента прослушали аудиозапись из 10 слов, в которой каждое слово произносилось раз в две секунды. После этого их попросили вспомнить произнесенные слова. Об этом сообщает Корреспондент.
Эксперимент повторили через шесть лет. Как оказалось, у людей, смотревших телевизор каждый день в среднем по 3,5 часа, значительно ухудшились когнитивные способности.
По словам ученых, причина такой зависимости связана с тем, что телевизор провоцирует стресс, который, в свою очередь, приводит к снижению умственных способностей.