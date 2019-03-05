Масштабный ремонт дорог и освещение подъездов, восстановление школ и строительство сельских амбулаторий, обеспечение жильем ветеранов Операции объединенных сил и поддержка семей погибших, материальная помощь нуждающимся и бесплатное оздоровление детворы.

Здравоохранение, образование и культура – в приоритете

«Мы уделим внимание ремонту дорог»

Субвенция распределена согласно километражу

«Энергии света» станет больше

Участники ООС получат компенсацию за жилье

Бюджет должен иметь социальную составляющую

Материальная помощь различным категориям населения увеличена

Председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная назвала главные решения, которые были приняты на сессии областного совета.Подводя итоги пленарного заседания ХІХ сессии Харьковского областного совета VII созыва, глава области отметила, что было рассмотрено почти 100 вопросов, которые касались выполнения программ за 2018 год.— А также приняты новые программы и изменения в те планы, по которым будет развиваться область, — сказала Юлия Светличная.Следует отметить, что большинство социально значимых вопросов, которые поддержали депутаты, были инициированы Юлией Светличной.Так, в 2018 году на Харьковщине реализовывалось 39 региональных и областных программ. По 10 из них срок действия закончился в конце года. Также были утверждены 17 новых программ, из них 10 вступили в силу 1 января 2019 года.Говоря об итогах прошлого года, Юлия Светличная отметила: сделано было очень много.— В прошлом году мы отремонтировали и реконструировали или построили почти 500 объектов во всех уголках Харьковской области, — уточнила она.На этот год, по словам главы области, планы столь же амбициозны. Реализованы они будут, исходя из возможностей областного бюджета с привлечением средств местных бюджетов и, конечно же, в расчете на помощь из государственной казны.Руководитель Харьковщины отметила, что 2019 год будет годом развития и строительства в области.— Мы уделим внимание социальной и гуманитарной сферам, — говорит Юлия Светличная. – Благодаря изменениям в Программе социально-экономического развития Харьковской области на 2019 год будут профинансированы более 70 объектов здравоохранения, более 20 объектов образования, жилищно-коммунального хозяйства. Работы по освещению, инфраструктурным проектам – все это приняли депутаты областного совета. Также планируем уделить внимание развитию образования и увеличить количество мест в детских садах на 1,5 тысячи, — сообщила Юлия Светличная.По предложению облгосадминистрации, были выделены средства на финансирование 172 объектов, 167 из них планируется завершить в этом году.В частности, строительство и ремонт проведут на 73 объектах здравоохранения, среди которых 36 амбулаторий в сельской местности, 31 районная и городская больница (в частности, в Краснограде, Великом Бурлуке, Первомайском, а также в Купянске, Близнюках, Богодухове и Двуречной), шесть областных лечебных учреждений. По личной инициативе председателя ХОГА Юлии Светличной средства выделены на разработку проектно-сметной документации и строительство Харьковского областного центра онкологии.Также ремонт запланировано провести в 37 школах области. Выделены средства на строительство двух спортивных залов (в Красноградском учебно-воспитательном комбинате № 3 и Качаловской общеобразовательной школе Краснокутского района).Продолжат в области и работу по восстановлению учреждений культуры. Ремонтные работы проведут в шести районных и девяти сельских домах культуры, трех областных учреждениях (реставрационная работа крыши, отмостка, части фасада Харьковского художественного музея, ремонт зданий театров им. А.С. Пушкина и Тараса Шевченко) и на двух объектах культурного наследия: в Шаровском дворце и дворцово-парковом комплексе «Усадьба».За средства областного бюджета будут ремонтироваться 39 объектов жилищно-коммунального хозяйства. Это 15 водопроводов, три скважины, шесть кровель жилых домов, две котельные, 11 канализационных очистных сооружений и др.Юлия Светличная отметила, что в области будут продолжаться масштабный ремонт дорог.— Будем восстанавливать те дороги, которые действительно нуждаются в срочном ремонте. В том числе это касается и государственных дорог, которые действительно по 40, а то и по 50 лет капитально не ремонтировались, — заверила руководитель области.Она отметила, что в этом году увеличено финансирование Дорожного фонда. В ходе заседания сессии облсовета были внесены изменения в перечень источников его финансирования — был добавлен пункт «за счет переходных средств прошлых лет». Благодаря этому на текущий ремонт дорог местного значения будет добавлено 10 млн грн за счет экономии средств прошлого года.— Мы уделим внимание ремонту дорог. Мы действительно понимаем то напряжение, которое есть на местах. Дороги нужно ремонтировать. И нужно было еще 20, 30 или более лет назад, но, к сожалению, такую работу не проводили. Поэтому сейчас нам приходится догонять все то, что не сделали до сих пор. Будем реагировать на потребности людей. Финансирование Дорожного фонда увеличено. Надеемся, что укрепятся и местные бюджеты. Поэтому будем сотрудничать с громадами для того, чтобы они приобщались к ремонту и реконструкции дорог, — сказала Юлия Светличная.Если в прошлом году в регионе отремонтировали 80 дорог местного значения, то в 2019-м планируют восстановление 93 дорог местного значения. Соответствующие изменения в областной бюджет и Программу развития дорожного хозяйства на 2018–2020 годы были приняты депутатами облсовета. При этом Юлия Светличная отметила, что количество объектов ремонта может быть увеличено в случае, если в Дорожный фонд поступит дополнительное финансирование, в частности от перевыполнения плана таможенных платежей.— Мы направляем все возможные ресурсы на ремонт дорог в области, — подчеркнула глава ХОГА.Первоочередные списки дорог, которые будут ремонтироваться в этом году, по словам заместителя председателя ХОГА Вадима Даниеляна, были согласованы с местными райгосадминистрациями с учетом всех их замечаний.— Субвенция распределена согласно километражу на все территории. Позиция «Укравтодора» — в первую очередь отремонтировать подъезды к населенным пунктам, только после этого сможем переходить к ремонту дорог коммунальной собственности, — пояснил зампредседателя ХОГА.По информации директора ГП «Дороги Харьковщины» Игоря Турченко, было проведено распределение средств по направлениям использования: строительство или капремонт дорог, текущий средний ремонт, текущий мелкий ремонт и эксплуатационное содержание.— Всего в перечень внесены 93 объекта — это дороги местного значения, — уточнил Игорь Турченко, отметив, что этот перечень был согласован на заседании двух комиссий Харьковского областного совета и бюджетного комитета Верховной Рады Украины.Среди дорог, ремонт и строительство которых будут финансироваться из Дорожного фонда, — объездная дорога Лозовой. Возведение новой дороги станет частью реализации масштабного проекта ремонта дороги государственного значения Мерефа — Лозовая — Павлоград, финансирование которого заложено отдельной строкой в госбюджете.— Для того чтобы уменьшить нагрузку на дорогу Мерефа — Лозовая — Павлоград, будет создана новая дорога в объезд Лозовой. Это обезопасит дорожное движение и сведет к минимуму нагрузки на коммунальные сети, — подчеркнула Юлия Светличная.Юлия Светличная отметила, что в этом году будет продолжена реализация программы «Энергия света», которая за прошедший год очень хорошо себя зарекомендовала.— Программа «Энергия света», которая была поддержана людьми, в этом году приобретает дополнительные функции. Мы будем освещать подъезды в многоквартирных домах, потому что люди обращались с этим предложением, чтобы обеспечить безопасность и комфорт проживания, — сказала глава ХОГА.Так, в рамках программы «Энергия света» современное энергосберегающее освещение появится на 3600 входных группах подъездов. Эти работы проведут на 35 объектах — в 17 районах и трех городах областного значения. Это 70% от общей потребности: по информации органов местного самоуправления, всего нуждаются в освещении 5100 подъездов. Средства на реализацию этой программы, инициированной главой ХОГА Юлией Светличной, выделили на сессии благодаря изменениям в областной бюджет 2019 года.В 37 населенных пунктах области проведут реконструкцию и строительство сетей (всего 50 объектов). Планируется установить около 700 светильников, заменить почти 31 тыс. погонных метров сети и 40 опор.В 25 населенных пунктах проведут капитальный ремонт существующих сетей освещения (44 объекта). Всего планируется установить около 750 светильников, заменить 28 тыс. погонных метров сетей и 44 опоры.В дальнейшем при наличии бюджетных возможностей планируется дополнительное выделение средств на завершение запланированных работ в 2019 году.Руководитель области также сообщила, что во время сессии областного совета принят ряд важных решений социальных вопросов. В частности, выделены средства на компенсацию из областного бюджета части стоимости жилья для участников АТО (ООС).Программа предоставления поддержки участникам антитеррористической операции и операции объединенных сил для строительства жилья в Харьковской области, утвержденная в декабре прошлого года, продолжит работу в 2019-2021 годах. В этом году компенсацию на приобретение жилья получат около 60 участников АТО и ООС — необходимые средства на реализацию программы из областного бюджета выделили на сессии, внеся изменения в областной бюджет-2019.— Согласно программе, 40% стоимости жилья покрывается за счет средств областного бюджета, еще 60% оплачивает участник программы. На три года ее реализации будет выделено 45 млн грн, то есть по 15 млн ежегодно, — пояснили в Департаменте градостроительства и архитектуры ХОГА.Специалисты отметили, что участники АТО (ООС), которые находятся на квартирном учете, имеющие статус лица с инвалидностью, многодетные семьи и переселенцы имеют право на первоочередное участие в программе.Финансирование начнется с мая — участники программы смогут выбирать жилье и оформлять соответствующие документы. Список кандидатов для участия в программе и их очередность определяет комиссия, которая создана общим распоряжением главы ХОГА и председателя облсовета.Напомним, в 2018 году жилье приобрели более 50 семей участников АТО. Всего за три года действия программы жилье смогли приобрести 142 семьи участников АТО, из которых 14 имеют статут временно перемещенных лиц (143 квартиры общей площадью 8,1 тыс. кв. м).— Рассмотрели вопросы социальной защиты, — ведь бюджет развития должен иметь и социальную составляющую, — отметила Юлия Светличная. — И именно этому мы уделили внимание. Поэтому были обеспечены оздоровлением разные социальные группы, детки – бесплатными путевками, различные категории граждан — стипендиями и иными выплатами.В частности, оздоровлением за средства областного бюджета планируют охватить семь тысяч человек — соответствующие изменения в областную смету внесли в ходе сессии.— На отдых детей социально незащищенных категорий в этом году выделено на 15% больше, чем в 2018 году. Таким образом, мероприятиями по оздоровлению мы сможем охватить более семи тысяч детей региона, — сообщил начальник Управления по делам молодежи и спорта ХОГА Виталий Кириленко.Выделены средства и на оказание материальной помощи различным категориям населения в рамках Комплексной программы социальной защиты населения Харьковской области на 2016-2020 годы – в этом году на данные цели из областного бюджета направят 97,9 млн грн (для сравнения: в прошлом году выделили 85 млн грн).Так, предусмотрено увеличение финансирования для предоставления одноразовой адресной денежной помощи жителям Харьковской области, которые оказались в трудной жизненной ситуации (37,8 млн грн). Напомним, программа предусматривает выделение 50 млн грн. В прошлом году материальную помощь из областного бюджета получили около семи тысяч граждан — в основном люди обращались за помощью на дорогостоящее лечение.Также в этом году были увеличены единовременные выплаты, которые предоставляются участникам АТО и ООС и членам семей погибших участников ко Дню защитника Украины.— Если в прошлом году материальная помощь составляла по 1 тыс. грн, то в этом предусматривается выплата по 1,5 тыс. грн. Всего из областного бюджета на эти цели выделено 12,5 млн грн, — предоставили информацию в Департаменте социальной защиты населения ХОГА.Кроме того, средства областного бюджета выделены на оказание единовременной материальной помощи ко Дню победы лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий, которые непосредственно принимали участие во Второй мировой войне 1939–1945 годов, и к годовщине чернобыльской трагедии льготным категориям граждан (лицам с инвалидностью 1 группы — 1500 грн, детям-сиротам — 1200 грн, детям с инвалидностью — 1 тыс. грн, вдовам — 800 грн).— Будем продолжать работать в этом направлении, чтобы оправдать доверие людей и сделать еще больше в этом году, — заверила Юлия Светличная.