Из-за появления конкурентов по доставке людей на Международную космическую станцию (МКС) Роскосмос будет терять ежегодно около полумиллиарда долларов.

Об этом, как заявил научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев."Мы в среднем в год запускаем шесть американцев на МКС, по 80 миллионов [долларов], то есть получается где-то полмиллиарда в год. Теперь эта сумма в 2019 году отработается по обычному режиму, два контракта на 2020 год. И все. Этот источник закрылся, если, конечно, все пойдет по плану", - сказал эксперт.По его мнению, современная российская космонавтика не вызывает интереса на международном рынке. "Мы не можем ничего предложить на международном рынке, нас оттуда в последние годы вытеснили полностью. Еще остался хороший контракт с OneWeb на миллиард. А так практически ничего нет", - полагает специалист.В настоящее время людей на МКС доставляют исключительно российские пилотируемые космические корабли Союз МС. Соответствующий контракт НАСА и Роскосмоса завершается в феврале 2020 года.Напомним, 2 марта ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала к Международной космической станции. 3 марта Crew Dragon впервые пристыковался к МКС. Корабль осуществил стыковку самостоятельно в автономном режиме, пристыковавшись к американскому сегменту МКС – модулю Harmony. Crew Dragon проведет на орбите около недели, после чего отправится обратно на Землю.